Alec Baldwin se va de compras a tienda de lujo; así calma su conciencia tras asesinato de compañera

El pasado 21 de octubre, el actor Alec Baldwin asesinó por error a la directora de fotografía Halyna Hutchins, luego de disparar un arma de utilería en el rodaje de “Rust”, también hirió al director del filme Joel Souza. Pero mientras las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades, Baldwin fue captado en una tienda de lujo, lo cual causó indignación entre algunos de sus fans.

El actor de 63 años fue visto de compras en el estado de Vermont, Estados Unidos, a una semana del fatal tiroteo que conmocionó al público.Llamó la atención que el histrión lució un rostro recién afeitado dejando atrás su barba cana con la que grabó sus escenas para “Rust”. De acuerdo con medios locales, Alec se fue a esa entidad para relajarse, luego de los tortuosos días que ha vivido.

Este es el look que tenía. Foto: Especial.

Aún no se sabe si Baldwin enfrentará cargos

Hace dos días, Adan Mendoza, alguacil de Santa Fe, en Texas, aseguró que es muy pronto para presentar cargos contra Alec Baldwin por el asesinato accidental de Halyna Hutchins, pues las invesrigaciones no han concluído, pero sí confirmaron que Baldwin disparó balas reales del arma de utilería que mató a Hutchins.

Hasta el momento las autoridades no han detenido a nadie. Algunos expertos sostuvieron que los fiscales pueden explorar dos vías para acusar a Baldwin: como el actor que apretó el gatillo durante un ensayo o como productor de la película. Por su parte, la fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies dijo que no comentará sobre los posibles cargos que podría enfrentar Baldwin: “La respuesta es que todavía no podemos responder esa pregunta hasta que completemos una investigación más exhaustiva”, dijo.

No obstante, Hannah Gutiérrez-Reed, una joven de 24 años, quien era la armera encargada del filme, es quien está siendo más indagada, pues se reveló que antes de unirse al proyecto aseguró en una entrevista que no estaba preparada para la función que debía desarrollar, “estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada”, explicó.

A su vez, Dave Halls, asistente de dirección de “Rust”, confesó ante las autoridades que no había revisado el arma con la que Baldwin mató accidentalmente a Hutchins e hirió al director de la película, Joel Souza, por lo que también será revisado.

