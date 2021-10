¿Por qué siguen usando armas reales?: Director de The Crow estalla tras tiroteo en set de Alec Baldwin

A casi tres décadas de que Brandon Lee, hijo de la legendaria estrella de las artes marciales, Bruce Lee, muriera tras recibir un disparo durante las grabaciones de The Crow, el director de la cinta, Alex Proyas, reapareció y habló sobre la tragedia donde la semana pasada el actor Alex Baldwin disparó y por accidente mató a Halyna Hutchins, directora de fotografía del proyecto.

El accidente en el set de grabación de Rust, la más reciente película de Alec Baldwin, trajo a conversación la trágica muerte de Lee, quien el 31 de marzo de 1993 recibió un disparo en el estómago, el cual le provocó una fuerte hemorragia que le costó la vida. En consecuencia, el debate sobre si se deben seguir usando o no armas reales en las películas, se volvió a encender de nueva cuenta.

El director de The Crow fue abordado en Sydney, Australia, por reporteros, quienes le preguntaron su opinón sobre el fatal accidente donde se vio involucrado Alec Baldwin manipulando una pistola cargada, pero no quiso contestar y se limitó a decir que no estaba obligado a decir algo al respecto.

Sin embargo, la presión sobre Proyas fue tal que terminó por pronunciarse al respecto: "El tema prueba que productores y directores de películas deberian dejar de usar armas en los sets. No hay razón para usar armas reales. Deberían haber dejado de usarlas hace mucho tiempo", sentenció enérgicamente.

Este miércoles 27 de octubre, el alguacil de Santa Fe, Texas, emitió un informe sobre el caso, y confirmó que el arma con la que Alec Baldwin disparó accidentalmente a Halyna Hutchins además de ser real, estaba cargada con más balas de verdad; sin embargo, por ahora descartó que se presenten cargos contra el actor por homicidio accidental.

Alex Proyas, director de The Crow, dijo que las armas en los sets debieron dejar de usarse hace mucho. Foto: Especial

Familia de Brandon Lee también rompió el silencio

Un día después del tiroteo en el set de grabación de Rust, la familia del fallecido Brandon Lee recordó la trágica muerte del hijo de Bruce Lee y se solidarizó con la familia de Hutchins, del director Joel Souza, quien resultó herido, pero también con Alec Baldwin. En un mensaje breve en redes sociales, expresaron sus condolencias y sentenciaron que a estas alturas, ninguna persona debería morir por herida de bala durante una filmación.

Por su parte, Eliza Hutton, quien era prometida de Brandon Lee, dijo en entrevista con la revista People que el accidente que le costó la vida a Halyna fue evitable, por lo que invitó a quienes están detrás de las películas a que consideren otras opciones antes que usar armas reales.

Y en este mismo tenor se pronunció Shannon Lee, hermana del protagonista de The Crow, quien tras revivir el recuerdo de la muerte de Brandon, llamó a que se priorice la tecnología en lugar de las armas de verdad, "no hay razón para tener una pistola en un set que pueda disparar cualquier tipo de proyectil, no es necesario", dijo a The Hollywood Reporter.

Con información de Daily Mail, People y The Hollywood Reporter

