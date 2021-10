Alec Baldwin: ¿quién es Hannah Gutiérrez, la joven a la que acusan por la tragedia?

El pasado viernes se supo que el actor Alec Baldwin mató por accidente a la directora de fotografía de la película, Halyna Hutchins, por utilizar un arma de fogueo con munición real, además hirió en el hombro al director del filme, Joel Souza, durante el rodaje de “rust”, pero ahora se sabe que las autoridades investigan a Hannah Gutiérrez-Reed, una joven de 24 años, quien era la armera encargada del filme.

Y la nueva información de Hannah Gutiérrez-Reed ha consternado a muchos, pues se reveló que antes de unirse al proyecto aseguró en una entrevista que no estaba preparada para la función que debía desarrollar, “estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada”, explicó en el podcast “Voces del Oeste” hace unas semanas. Lo más impactante es que reconoció que lo que más miedo le daba era cargar balas de fogueo porque no sabía cómo hacerlo y le pidió ayuda a su padre, un prestigioso armero llamado Thell Reed.

También se sabe que cuando a Baldwin le entregaron el arma se le dijo que “estaba fría”, lo cual significa que era de fogueo y no era moral. Sin embargo, las investigaciones girarán tanto en Baldwin como en Hannah Gutiérrez-Reed, quien ha eliminado sus perfiles de Twitter, Instagram y Facebook, en donde presumía fotos con armas.

No sería el primer error

Hannah Gutierrez-Reed había desempeñado su trabajo de manera negligente en una producción anterior, llegando a entregar a una actriz infantil un arma no revisada, de acuerdo con un artículo publicado por The Daily Beast. "Ella era un poco descuidada con las armas, a veces las agitaba", señaló una persona que trabajó con Gutierrez-Reed en 'The Old Way', la próxima película de Nicolas Cage.

Hay muchas irregularidades

El arma homicida había sido utilizada para la práctica al blanco por los miembros del equipo, dijeron fuentes vinculadas a la producción de la película, además, también trascendió que había sido utilizada recreativamente por miembros de la película con balas reales, las cuales eran almacenadas junto con las municiones de salva.

Además, el primer ayudante de dirección, Dave Halls, el encargado de dar el arma a Baldwin supuestamente tenía la responsabilidad de revisar que la pistola no fuera letal, por lo que también podría ser investigado.

