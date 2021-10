Mariah Carey revela cómo fue EN REALIDAD la primera cita que tuvo con Luis Miguel

Una de las relaciones más controversiales del mundo del espectáculo fue la que formaron Luis Miguel y Mariah Carey, los famosos estuvieron juntos por alrededor de dos años y en ese tiempo los reflectores estuvieron sobre ellos.

Aunque las cámaras de los paparazzis siempre en asecho busndo hasta el más mínimo detalle de su vida íntima, pues los fans deseaban conocer lo que pasaba el amorío.

Durante los capítulos de la última temporada de “Luis Miguel, la serie” se revelaron más detalles sobre lo que vivieron los artistas mientras estuvieron juntos, ya que la cantante es una de las mujeres más importantes y que marcó la vida del intérprete de “Suave”.

Aunque se han descrito varias versiones, en su libro “The meaning of Mariah Carey”, la famosa da a conocer cómo fue la relación y el primero acercamiento que hizo que se enamoraran y quisieran permanecer juntos.

Según el escrito se conocieron en Aspen, Colorado durante un íntimo viaje, este lugar es elegido por diversos famosos que tienen como principal objetivo pasar unos días alejados de su apretada agenda.

La intérprete de “We belong together” y “When you belive” confsó que en la primera cita Luis Miguel no tuvo cuidado con su forma de beber, mentras se encontraban en un lujoso restaurante, a pesar de todo no es algo que recuerda con gusto, pues fue algo incómodo para ambos, en especial para ella, por lo que le llamó a uno de sus sobrinos para que la sacara del lugar, lejos de “El sol”.

Pero no fue todo lo que paso, al día siguiente Luis Miguel se percató de lo que había pasado y de su gran error, por lo que se disculpó con un costoso regalo, se trata de un collar de la firma Bvlgari, que dejo impactada a la cantante por lo que decidió aceptarlo y pasar por alto lo que había sucedido y continuar conociendo y saliendo con él.

Después de ese encuentro continuaron con más citas por diversas partes del mundo, entre los lugares que más frecuentaban están Nueva York y Acapulco, dos ciudades que les gustan mucho a los dos.

