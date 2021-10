Esto reveló LUIS MIGUEL en 1996 sobre su vida al estrenar el álbum 'Nada es Igual...'; saldrá en su serie: VIDEO

La temporada dos de Luis Miguel, La Serie dejó claro que la vida de Luis Miguel, en la primera mitad de la década de los años 90, fue convulsa y llena de emociones. Para el cantante, estos años significaron la llegada al punto más alto de su carrera musical y, en contraparte, los más dolorosos con los problemas familiares y amorosos que vivió.

Por lo tanto y luego de idas y vueltas, los siguientes años en su vida tenían que marcar un antes y después para "El Sol". Por tal razón, el inicio de la tercera temporada de Luis Miguel, La Serie, serán la oportunidad perfecta para contar, de nueva cuenta, los ciclos de vida que el artista quiere contar a su público.

Uno de estos ciclos, aún en su juventud durante la década de los años 90, mostrará la etapa donde Luis Miguel trata de superar pérdidas y una época convulsa en su vida profesional, para elegir nuevos caminos artísticos y personales. Esto se verá en la serie y también así lo reveló el cantante en 1996, a la prensa internacional, cuando presentó su álbum 'Nada es Igual...' mismo que Diego Boneta mostrará en la temporada 3.

El álbum 'Nada es Igual...' marcó su vida

El disco 'Nada es Igual...' fue el número once en la carrera de Luis Miguel. Estrenado el 20 de agosto de 1996 por WEA Latina, contó con la producción musical de Kiko Cibrián, Rudy Pérez, Alejandro Lerner y el propio Luis Miguel, quien incluso colaboró con la letra y música de uno de los éxitos de este álbum, nos referimos a 'Cómo es Posible que a mi Lado', segundo sencillo de promoción en ese entonces.

Con esto como preámbulo, cabe recalcar que este disco y algunas de sus canciones formarán parte activa de la tercera temporada de Luis Miguel, La Serie, tal como se reveló en redes sociales por parte de la producción de la misma y el mismo Diego Boneta mostró, con la portada de este álbum recreada con su rostro.

Entonces cabe recordar que en 1996, cuando Luis Miguel trataba de superar años y sucesos personales y profesionales, fue que llegó este disco que marcó un antes y después para él, puesto que significó el resultado de dejar atrás a personas que ya no debían estar en su vida y, a su vez, darle la bienvenida a otras que en los siguientes años marcarían su rumbo musical, así como sus relaciones de pareja.

Se alejó de malas influencias

Con una conferencia de prensa dada en Buenos Aires, Argentina, Luis Miguel habló mucho sobre su vida y el álbum que estrenaba. Para comenzar, aclaró los cambios en su staff y las personas que manejaban su carrera. El cantante fue franco y abierto como pocas veces lo había sido hasta entonces.

"Para empezar, quiero aclarar algunos puntos importantes, uno de ellos es el cambio de la estructura que manejaba mi carrera artística hasta hace muy poco. Ha terminado este ciclo, empieza una nueva estructura de managers en el año 97' que seguramente van a hacer que mi relación con ustedes sea más cercana, más directa", expresó Luis Miguel.

Deseaba más cercanía con su público

Para no quedarse corto en este sentido, Luis Miguel abundó en ese entonces sobre qué necesitaba en su carrera para seguir creciendo, dejando atrás a quienes ya no necesitaban estar a su lado. Para ello, refrendó que buscaba acercarse más a su público y los medios de comunicación.

"La mayoría de las veces que han habido falta de comunicación generalmente ha sido por los manejos de mi carrera, según las distintas compañías y gentes que han estado conmigo. Yo quiero tener cada vez más contacto con mi público, con el público siempre lo he tenido pero quiero tener todavía más, y quiero tener más contacto con la prensa y los medios de comunicación para ver si finalmente llegan a conocerme como soy como persona y ser humano y no estar tan aislado como he estado todos estos años. Ojalá esto sirva de algo y se porten bien conmigo un ratito", sentenció Luis Miguel en 1996.

Para rematar, remató con una sentencia que dejó claro lo que se verá en esta tercera temporada de Luis Miguel: La Serie.

"Son ciclos, creo que en la vida uno va cambiando, uno va creciendo. Hay gente que me ayudaba el mes pasado y ya no resulta de tanta ayuda, más bien es al contrario y puede ser perjudicial. Lo que he tratado de hacer es ir evolucionando, que la gente que ha estado en mi carrera en años anteriores es la que ha tenido que estar, pero ahora necesito otro tipo de estructuras porque tengo otro tipo de compromisos, básicamente es eso, no hay otro misterio. Uno necesita gente que pueda manejar distintos mercados que empiezo a conquistar como son Asia y Europa y gente que los pueda manejar. Quiero tener gente más profesional más a mí lado", dijo Luis Miguel.

Así habló Luis Miguel de lo que esperaba en ese 1996 al estrenar 'Nada es Igual...', situaciones que algunas sí pasaron como las esperaba y otras no del todo. Esto se podrá ver en los 6 capítulos de la temporada 3 de Luis Miguel, La Serie.

