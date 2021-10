Diego Boneta en la recta final de "El Sol"

Hoy, después de cinco años de trabajar en el que el actor define como "el proyecto más importante de su vida", Diego Boneta se despide de Luis Miguel, La serie con la entrega de la tercera temporada, que será proyectada a nivel global, en la famosa plataforma de streaming, Netflix.

LA EVOLUCIÓN DE DIEGO

El domingo 22 de abril de 2018 se estrenó el primer capítulo de Luis Miguel, La serie; un proyecto que generó miles de expectativas y cautivó a millones de personas, que no se perdían cada domingo un nuevo capítulo.

En esa primera entrega, Diego Boneta nos presentó a un Luis Miguel joven, el cual gozaba de las mieles del éxito y, al mismo tiempo, Izan Llunas representó a El Sol en sus años de infancia.

Así llegó la segunda temporada de la serie, en la cual, la transformación de Diego, tanto en su rol de personaje como en su vida, fue evidente, cambiando desde su físico,hasta sus aspectos más internos. En esta segunda temporada, la representación de la vida del famoso cantante la haría de la mano de Luis de la Rosa, quien interpretó a un Luis Miguel en sus años de pubertad.

Ahora, en esta tercera temporada, podremos ver a un Luis Miguel en su edad madura y, al mismo tiempo, podemos apreciar a un Diego más maduro, con un semblante más seguro, quien, además de su rol actoral, ha logrado desarrollarse en otros aspectos como cantante y productor.

En entrevista con El Heraldo de México, el protagonista de Luis Miguel, La serie, nos platica sobre cómo ha sido este "adiós" al proyecto que lo marcó en todos los aspectos, sobre los retos a los que se enfrentó al interpertar a un figura de la talla de Luis Miguel, así como de las similitudes que encontró entre él y el cantante, entre otros detalles más.

Después de cinco años de estar trabajando en este proyecto, ¿cómo te despides de Luis Miguel, La serie?

Es muy fuerte, porque fue un capítulo de cinco años de mi vida… Tres temporadas, una serie que me dio y que nos dio tanto, en la que aprendí tanto; yo me quedo con los aprendizajes, con las amistades de las que se convirtieron en una familia, después de cinco años de vernos diario y filmar durante la pandemia, fue algo tan fuerte para todos que nos unió más y con el agradecimiento total de todo lo que nos dio esta serie: con el público, con las puertas que me abrió, todo. Realmente fue una gratitud.

En estas tres temporadas en las que grabaste la serie, ¿qué similitudes descubriste que tiene Diego Boneta con Luis Miguel?

Fuera del lado profesional y de la edad a la que empezamos nuestra carrera artística, en cuanto a personalidad, tenemos muy pocas (similitudes); de hecho eso fue parte de lo difícil de este papel, que es totalmente distinto a mí. Realmente fue tener que convertirme en alguien totalmente distinto. Yo diría que algo que tenemos en común es que nos gusta que nuestra vida privada sea más privada y que la publicidad que haya sea sobre nuestra carrera.

¿Cómo fue tu proceso de creación de personaje, especialmente cuando se trata de una persona real?

Estudiar obsesivamente cada etapa de su vida que me tocaba interpretar: voz, gestos, cuerpo, eso del lado actoral; del lado musical, pues tener que cantar todas las canciones, más de 30 letras, y luego tener que ser parte de las pruebas de maquillaje junto con Bill Corso, que que tiene ya dos Oscares, y con El Tigre Mora que tiene sies Arieles, para crear los Luis Migueles adultos de la segunda y tercera temporada, algo que no se había visto antes en una serie; como que en este proyecto siempre hemos tratado de tomar riesgos, sin ver para atrás, afrontándolos con todo.

¿Qué representa para ti, tanto profesional como personalmente, Luis Miguel, La serie?

Es el proyecto más importante de mi vida, es un proyecto que me cambió la vida, totalmente; algo que en estos últimos cinco años me consumió por completo, porque, siempre estuve muy conciente de lo que este proyecto requería; que era un proyecto total, no sólo en el tema actoral, sino en todos los ángulos: como cantante, como producto, físicamente bajando y subiendo de peso… interpretándolo en diferentes etapas de su vida, de los 17 a los 50 años, y como actor poder interpretar a un personaje con un arco así de grande, de donde empieza a donde acaba, es lo mejor que te puede pasar.

De las tres temporadas que grabaste, ¿qué es lo que más destacas del proyecto y por qué?

Lo que más destacaría de estas tres temporadas es la línea de tiempo del presente de la tercer temporada, de salir del Luis Miguel de 2016 en adelante, porque ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida; deja tú lo estético y las seis horas diarias para transformarte en ese personaje, pero emocionalmente y psicológicamente, el ponerte ahí, en cada situación, fue muy duro y es lo que más me gusta de esta tercer temporada, que muestra a Luis Miguel en su mejor momento y en su peor momento, creo que es muy vulnerable, muy honesto; yo admiro mucho que él se haya atrevido a contarlo y creo que al final de cuentas, lo humaniza más y hace que la historia sea más interesante y que los fans tengan una apreciación más grande hacia él.

A la par de Luis Miguel, La serie el actor ha trabajado en diversos proyectos en televisión y cine, es así como, en los próximos meses podremos verlo en el remake de El padre de la novia, en donde comparte cámara con Gloria Estefan, así como en At Midnight, película que protagonizará para Paramount.

La última temporada se estrena el 28 de octubre en Netflix, a nivel global.

Esta última entrega de la serie, constará de sólo seis capítulos.

Se abordarán pasajes de la vida adultra de El Sol, como su romance con Mariah Carey.

Se integran nuevos actores como Mauricio Abad, Plutarco Haza, Sebastián Zurita y Jade Ewen.

