Eugenio Derbez publica FOTO INÉDITA de niño y lo comparan con hijo de Victoria Ruffo

Los fans de Eugenio Derbez se sorprendieron con el increíble parecido del comediante con su hijo José Eduardo, quien también es primogénito de Victoria Ruffo. Sin bien todos los hijos del creador de La Familia P.Luche son casi idénticos a él, su hijo con la actriz de telenovelas es "igualito".

Así lo reveló una foto inédita que subió a su cuenta de Instagram en la que aparece con su mamá, la primera actriz Silvia Derbez. En pocos minutos la imagen consiguió más de 240 mil 'Me Gusta' y miles de comentarios entre los que destacó el de Alessandra Rosaldo, Omar Chaparro, y sus hijos Aislinn, Vadhir y el propio José Eduardo.

José Eduardo y Eugenio Derbez son muy parecidos y esta foto lo demuestra

Los admiradores del actor se sorprendieron al notar que se trataba de él y no del pequeño hijo que tuvo con Victoria Ruffo y comenzaron a responder el post con algunas comparaciones.

“Tu hijo José Eduardo es igual a ti de pequeño”, “Pensé que era José Eduardo”, “Qué hermosa fotografía”, “De chiquito eras idéntico a José Eduardo”, “La misma cara que José Eduardo”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Esta no es la primera vez que los fanáticos le hacen una comparación con José Eduardo o con algún otro de sus hijos, ya que hay que recordar que el parecido entre los Derbez ha sido motivo de burla en las redes sociales, y hay quienes se han atrevido a decir que Eugenio no podría tener hijos no reconocidos, pues las similitudes son evidentes.

Los seguidores de Eugenio Derbez se sorprendieron tras la publicación de ésta fotografía. Foto: Especial

Eugenio Derbez se sigue defendiendo de las críticas

La nueva publicación parece ser otra respuesta de Eugenio Derbez a quienes lo han criticado por hacer la serie de Acapulco, la cual se encuentra en Apple TV, y por la reciente estatua que colocaron en su honor en el puerto de Guerrero.

“Que de dónde viene mi amor por Acapulco, pues…”, escribió el comediante y creador de No se aceptan devoluciones.

