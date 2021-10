Eugenio Derbez "revive" a su personaje del Súper Portero en un episodio con Cristo Fernández

El actor Eugenio Derbez revivió a su personaje el “Súper Portero” en una entrevista que le realizan a Cristo Fernández, quien interpreta a Dani Rojas en la serie Ted Lasso, de Apple TV.

El episodio comienza cuando una reportera le solicita una entrevista a Cristo y la primera pregunta que le realiza es ¿cómo te fue en el partido?

Por lo que el actor le responde: “Fue un partido fabuloso, la verdad, pero al final no fue suficiente”. Y enseguida aparece Súper Portero e interrumpe la entrevista mencionando su clásica fase: “Cóóórtale, mi chavo, ¿qué te pasa, mi chavo?. No puedes decir eso“

Por lo que corrige a Crisanto y le indica que no puede decir la palabra fabuloso, por lo que le pide que diga “limpiador para pisos, fragante y oloroso que hace feliz a tu nariz”. Por lo que el actor cuestiona si es en serio todo lo que tiene que decir.

Y le solicita que no diga marca en la televisión. La pregunta se vuelve a formular para que Fernández pueda “responder de la manera adecuada”. Aunque no se libró de las correcciones del personaje que interpreta Eugenio, que incluso cuestiona al actor de Ted Laso si puede o no, de lo contrario llamaría a Carlos Vela, jugador Los Angeles FC.

Ante las interrupciones del personaje, decide cambiar de pregunta, y la mujer indica: ¿cómo te sentiste cuando fallaste el penal?, por lo que el actor de Ted Lasso refiere que se sacó de onda, por lo que una vez más, se aparece el Super Portero a corregirlo.

Al final, Cristo le dice que así no puede trabajar así, “vete a la fregada”. Pero el Súper Portero le reclama y le pide que no lo mande a la fregada, que mejor lo mande a Acapulco, y con ello hace referencia a la serie que lleva ese mismo nombre y se estrenó a principios de octubre en Apple TV. Al final, piden que le manden a Javier Chicharito Hernández.

