Estatua de Eugenio Derbez en Acapulco es vandalizada

En rechazo al mal uso de recursos públicos, la estatua de Eugenio Derbez colocada en Acapulco fue intervenida con pintura morada y pancartas.

Este día, el Colectivo Izquierda Unida de Acapulco (CIUA) reprochó que a pesar de la crisis económica en la entidad, la Comisión de Infraestructura y Aeropuertiaria de Guerrero (CIGAEC) haya develado dicha efigie sobre la Costera Miguel Alemán, al final del gobierno de Héctor Astudillo Flores.

“Frente a los grandes problemas sociales de Acapulco (…) no es tolerable el haber colado una estatua que representa la poca responsabilidad del manejo de los recursos públicos”, denunció Linayme Reyes, presidenta del CIUA.

La dirigente de la organización, ejemplificó que el dinero que se invirtió en la estatua con valor de 300 mil pesos pudo ocuparse para atender la crisis sanitaria o las problemáticas de basura y agua en el puerto.

“Somos consientes de que dicha cantidad no soluciona los graves problemas que vive este municipio, pero tal hecho expone que los recursos públicos no se destinan al mejoramiento del bienestar de la ciudadanía. ¿Dónde están los recursos para salir de esta crisis sanitaria? (…) Ahora más que nunca se necesita inyectar dinero a las personas que perdieron sus fuentes de ingresos (…) y no lo hicieron, pero pusieron una estatua de un comediante”, apuntó.