¿Qué películas y series se van de Netflix y de otras plataformas en noviembre?

Cada mes las plataformas de video por medio de streaming anuncian una larga lista de películas y series que se estrenan en sus catálogos, situación que es super importante para cada uno de los suscriptores.

Sin embargo, con la llegada de nuevos títulos a estas plataformas, muchos más se tienen que ir, pues los contratos se acaban mes a mes. Por tal motivo a continuación te decimos qué series, películas, documentales se van de Netflix y HBO Max este mes de noviembre.

Películas que se va abandonan Netflix

A partir del 1 de noviembre no estarán disponibles las siguiente películas:

Cujo.

Almacenados.

Chop Shop.

Comer, Rezar, Amar.

¿Cómo saber si es Amor?

Día de Entrenamiento.

El Escuadrón del Crimen.

El Joven Tigre.

Escape de Los Ángeles.

Francotirador: Recargado.

Gandhi.

Golden Time.

Harry Potter y la Cámara Secreta.

Harry Potter y la Órden del Fénix.

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (Partes 1 y 2).

La Cigüeña no Espera.

La Reencarnación.

Momento Crítico.

My Life Robin Hood: La Rebelión.

Stuart Little.

The Big Red One.

The Muppets.

Take Manhattan.

The Tourist.

Undercover Grandpa.

Vecinos en la Mira.

Wild Wild West: Las Aventuras de Jim West.

Yo Antes De Ti.

Series que se van de Netflix:

Max Steel, Temporadas 1 y 2.

Skin Wars, Temporadas 1 y 2.

Qué Pena tu Serie | 4 de noviembre.

Novel | 6 de noviembre.

Chicos Perdidos | 11 de noviembre.

Documentales

A Russell Peters Christmas.

Hitler's Steel Beast.

Killer Women with Piers Morgan.

Williams | 4 de noviembre.

Natalia Valdebenito: Gritona | 10 de noviembre.

Long Time Running | 12 de noviembre.

Chasing Trane | 13 de noviembre.

HBO Max últimos episodios:

We are who we are | 2 de noviembre.

Patria | 15 de noviembre.

The Undoing | 29 de noviembre.

HBO Max última oportunidad de ver:

A star is born | 6 de noviembre.

How to train your dragon: The hidden World | 6 de noviembre.

Goosebumps 2 | 14 de noviembre.

Spiderman in to the Spiderverse | 30 de noviembre.

