BTS: Jungkook enloquece a ARMY con esta foto y rompe una vez más las reglas de BigHit

¡Esta es la foto de Jungkook que está enloqueciendo a ARMY! El integrante de BTS mostró su nuevo look en el concierto de "Permission to Dance On Stage", el cantante apareció con el cabello rubio; además, volvió a desafiar las reglas de BigHit por esta razón.

El grupo K-Pop debe seguir un riguroso reglamento impuesto por su empresa, aunque con el paso de los años se se han vuelto mucho más flexibles.

Jungkook es el claro ejemplo de que han podido desafiar los prejuicios de la sociedad coreana y de su propia empresa, ya que no pueden realizarse un cambio de imagen sin su consentimiento.



Hasta hace unos años, los tatuajes de los idols coreanos eran editados y censurados en la TV, un tatuador debe tener una licencia médica para poder tener su estudio. El integrante de Bangtan rompió esas reglas y los muestra sin vergüenza, además de sus piercings. En una nueva imagen, desafió las reglas de BigHit y enloqueció a sus fans.

Jungkook sorprende con un nuevo piercing

Tras el estreno de "In The Soop 2", BTS sorprendió a ARMY con la presentación de su nuevo mejor amigo, además de las nuevas aventuras que vivieron durante su estancia en una cabaña ubicada en medio del bosque.

Desde el primer episodio, ARMY recapituló sus momentos favoritos del reality show, el cual se grabó en una mansión hecha exclusivamente para el grupo, sus fans podrán conocerla a través de un sorteo. Pero eso no fue lo que llamó la atención de sus seguidores.



Jungkook decidió mostrar su lado más rebelde y, aunque intentó ocultarlo, ARMY descubrió que se hizo un nuevo piercing en un área mucho más privada, pero no logró esconderla por completo. El Golden Maknae vestía una camisa de encaje y la transparencia de la tela dejó al descubierto su perforación en su pecho.

La imagen se ve un poco borrosa, pero se alcanza a ver el brillo metálico; además, Jungkook estrenó hace poco un arete en el labio, por lo que no sería raro que agregará una nueva pieza de colección. El idol coreano poco a poco rompe los estereotipos de belleza con su imagen rebelde.

Sigue leyendo:

BTS: El conmovedor discurso de V que hizo llorar a ARMY luego de lesionarse, esta es la razón

BTS: Jungkook y J-Hope revelan que extrañan a alguien muy importante en In the Soop 2

BTS: Drama Jirisan se estrena sin el OST de Jin; ¿Cuándo lanzarán la canción?