BTS: El conmovedor discurso de V que hizo llorar a ARMY luego de lesionarse, esta es la razón

¡BTS regresó a los escenarios y dio inicio a su serie de conciertos "Permission to Dance On Stage"! El grupo K-Pop realizó su show online y viajará a Los Ángeles para presentarse en vivo en el estadio SoFi. Sin embargo, V sufrió una lesión e hizo llorar a sus fans por este motivo.



Horas antes de que comenzara el evento a través de la plataforma de Weverse, BigHit publicó un comunicado para informar que el idol no podría participar activamente en el concierto debido a un dolor en sus piernas. Al parecer, tuvo una lesión en sus pantorrillas y la empresa decidió no arriesgar su condición física.



Aunque estuvo presente en el concierto, V no pudo realizar las coreografías junto a sus compañeros, además dio un emotivo discurso que hizo llorar a más de una.

V hace llorar a ARMY por esta razón

Taehyung de BTS sufrió dolor en sus pantorrillas durante los ensayos de BTS y aunque el diagnóstico no presentaba lesiones graves, no pudo presentarse como él esperaba.



Al finalizar el concierto, el cantante coreano lamentó no poder disfrutar el concierto, ya que se sentía frustrado al haber trabajado muy duro. También confesó que extrañaba a sus fans y se sentía triste y avergonzado de ver a sus compañeros en el escenario y no poder unirse.



V se disculpó con ARMY a través de Weverse y prometió mostrarles una mejor actuación luego de haber gastado su dinero en un boleto. Otro de los mensajes que causó varias reacciones entre las fans fue cuando Taehyung declaró que BTS decidió retirar los performances en solitario para poder estar los siete en el escenario.



Algunas creen que es para terminar con el favoritismo de algunas seguidoras, V explicó que es un nuevo desafío para el grupo y que será mucho más especial.

BTS rompe récord con Permission to Dance On Stage

A pesar de que se trató de un concierto en línea, BTS rompió un nuevo récord de audiencia. Permission to Dance On Stage registró una audiencia en alrededor de 197 países, sin confirmar el número de asistentes.

Además, sus conciertos presenciales en el estadio SoFi están totalmente agotados, el lugar tiene una capacidad de 70 mil espectadores. También se anunció que transmitirán sus conciertos en tiempo real en el Teatro YouTube, ARMY podrá asistir a estas funciones especiales el mismo día de sus shows.