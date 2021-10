HBO MAX por fin estrenó su mejor serie animada; en un día la acabas

Una de las grandes animaciones más esperadas por fin llegó a HBO Max. Se trata de "Over the garden", conocida en español como "Más allá del jardín", la cual fue creada por Patrick McHale y no había sido incluida dentro de ningún servicio de streaming hasta ahora en México.

La calidad de esta producción hace que en los usuarios de Google la hayan clasificado con un 87 por ciento de comentarios positivos, mientras que Rotten Tomatoes le da un 93 por ciento en cuanto a críticas de expertos y un 98 puntos de 100 respecto a la opinión del público.

Desde que esta miniserie fue estrenada en 2014 por medio de Cartoon Network, no ha habido más que buenos comentarios para ella, debido a sus peculiares personajes, su oscura historia y al desarrollo de un mundo perturbador que permite construir una historia entrañable.

HBO MAX tiene la SERIE animada más GENIAL en streaming

¿De qué trata esta serie?

Wirt (interpretado por Elijah Wooden su versión original y doblado al español por Gerardo Velázquez) debe hacerse cargo de su hermanastro Greg (cuya voz hace Collin Dean en inglés y Abdeel Silva en español). Desde el primer episodio los dos niños intentarán dejar un extraño bosque al que los lugareños llaman "Lo Desconocio".

En el camino se encontrarán al Leñador (Christopher Lloyd en inglés y Rubén Trujillo en español) y un pajarillo llamado Beatriz (Melanie Lynskey en la versión original o Gaby Cárdenas para Latinoamérica), quienes se encargarán de brindarles una mano para tratar de salir del lugar.

En cada una de las aventuras que se dan a lo largo de 10 episodios que duran 11 minutos, los hermanos conocerán a criaturas espeluznantes que les enseñarán que no deben guiarse por las apariencias a excepción del caso de la Bestia (Samuel Ramey / Ulises Maynardo Zavala), una entidad que se lleva con ella a las personas que pierden su camino con ella.

Pese a que la estética de esta obra puede parecer aterradora para algunos y sus temas adultos, está creada con la suficiente intensidad como para crear un ambiente de tensión para los menores de edad, pero sin aterrarlos.

Además de esto, brinda lecciones importantes sobre la hermandad, la responsabilidad, la inocencia, así como la aceptación entre pares. Además, el humor juega a favor tanto de la dinámica como la agilidad de la historia.

'Asesino del olvido', el thriller policial mexicano protagonizado por Damián Alcázar, llega a HBO Max

La serie tiene solamente 10 episodios.

¿Por qué ver Over the Garden?

Además de las buenas críticas, la serie cuenta con una animación convencional que reluce gracias a la peculiaridad de sus diseños que los hacen fácilmente reconocibles.

Si bien es sencilla en el trazo de sus personajes, el juego de luces en cada una de las aventuras, así como la paleta de colores hace que la experiencia del espectador se enriquezca.

La narrativa resulta brutal para el público que está acostumbrado a proyectos más convencionales y aleja la caricatura de un plano meramente infantil. En ese sentido es parte de historias con contenido inteligente que pueden ver los niños sin problema, pero además pueden disfrutar los adultos.

Otro elemento a resaltar es la forma en que la producción se centra en ofrecer una historia bien planeada y que no se alarga de manera innecesaria, ya que los 10 episodios de los cuales consta son suficientes para cerrar la secuencia de hechos.

No por nada está considerada por los fanáticos dentro de la misma categoría que piezas como "Un show más", "El Tren Infinito" "Hora de aventura" o "Gravity Falls".

