El día en que Joan Sebastian ofendió con GROSERÍAS a Bronco en un concierto | VIDEO

A lo largo de la historia de la música regional mexicana existen artistas y agrupaciones que se han vuelto icónicas, parte fundamental del género, tal es el caso de Joan Sebastian y Bronco.

Si bien la relación de este artista con la agrupación es por de más buena y cordial, hubo una ocasión en la que Joan Sebastian, ante la falta de comunicación en un evento que reunió a miles de personas; perdió la paciencia al grado de que les recordó a su mamá en pleno concierto.

¿Qué fue lo que pasó y cómo es que sucedieron las cosas? Continua leyendo para conocer todos los detalles de esta peculiar anécdota que enemistó momentáneamente a Lupe Esparza y “El Rey del Jaripeo”.

Un “Baile para la historia”

Todo ocurrió el sábado 2 de octubre de 1993, en el marco de la realización del evento multitudinario denominado “Baile para la historia”, realizado en el centro de espectáculos Río Nilo, en Guadalajara, Jalisco, México.

Cabe señalar que en esos momentos el movimiento grupero vivió sus mejores momentos, mientras que el centro de espectáculos Río Nilo, se convirtió en el recinto de festivales y bailes maratónicos que se extendían por toda la noche, con grupos de la talla de Bronco, Límite, El Recodo, Los Bukis, entre otros.

Es por ello que el “Baile para la historia” contó con una inmensa difusión, logrando un aforo de tal magnitud que en ese entonces fue registrado en el "Libro de los Récords Guinness" como el evento de música más grande de América Latina, tras reunir a poco más de 100 mil personas en un solo lugar.

Sin duda este evento es considerado como uno de los más históricos del movimiento grupero, presentando un gran elenco con un paquete de artistas del momento que incluían a Bronco, La banda el Recodo, Los Freddys, Mister Juniors, Ladrón, Los Fantasmas del Caribe y la actuación especial con banda de Joan Sebastian.

De esta forma era anunciado el magno evento. FOTO: ESPECIAL

Río Nilo estaba a reventar

Ante la magnitud del evento los asistentes no tardaron en hacerse presentes desde temprana hora, por lo que un hecho curioso se suscitó, pues en las estaciones de radio se comenzó a pedir que ya no fueran al evento, pues ya no había boletos y se habían concentrado muchas personas en el lugar por lo que se pedía no se acercaran ya que tampoco había estacionamiento.

Cabe señalar que en este tipo de eventos masivos, por logística tradicionalmente se coordinan todos los horarios de las presentaciones, desde un día o semanas antes, por lo que a cada grupo o artista se le manda los horarios de su participación, mismo que deben de respetar pues se suele imponer cláusulas en el contrato que estipulan multas en caso de violar los acuerdos.

Pese a estos acuerdos, en este tipo de evento usualmente los grupos o artista menos conocidos, que por la emoción de presentarse en un evento masivo como pocas veces, los hacía no respetar el reloj pensando que el público los estaba ovacionando, llevándolos a alargar sus presentaciones.

Todas estas condiciones generaban que durante el desarrollo del show las presentaciones se empalmaron, aunado a que Joan Sebastian llegó cerca de 20 minutos tarde, lo que por consiguiente representaba que su turno se tendría que recortar.

Aquí fue donde la falta de comunicación entre los empresarios, organizadores y artistas, tomó el protagónico, generando ya hacia el final del festival el enfrentamiento entre Bronco y Joan Sebastian.

Bronco era el artista principal y no Joan Sebastian

Para nadie es secreto que en este tipo de festivales musicales, al grupo principal siempre se le asigna el mejor horario, en esta caso bronco era la agrupación insignia, pues en esos momentos vivían el pleno punto máximo de su carrera, en gran medida por la enorme difusión que representaba su participación en la telenovela “Dos mujeres un camino” por lo que en aquellos años el grupo rompiera récords de entradas donde se presentará.

En este caso Joan Sebastian iba como “actuación especial”, por lo que se le dio el horario anterior al artista principal, por lo que ante el retraso de su presentación Joan optó invadir el espacio de Bronco; cabe señalar que “El rey del jaripeo” no llegó tarde porque sí, sino que tal era el número de gente que tuvo que caminar entre la multitud para poder arribar al escenario y dar su show.

Bronco arrancó su participación invadiendo a Joan

Debido a esta premura en los tiempos, el representante de Bronco les dio instrucciones para iniciar su participación haciéndole señales a Joan, para hacerle saber que ya se había pasado mucho si tiempo e invadía el de bronco.

Esto molestó a Joan, quien no ocultó su disgusto y en pleno concierto se fue en contra de los liderados por Lupe Esparza, así ante la interrupción, Joan no dudo en hacerlo notar al decir: “Un aplauso para le gente que está probando su sonido; que Dios los bendiga”, luego aplaudir con la manos.

Asimismo el artista preguntó: “¿Será que me están corriendo?“, para luego mandar el respectivo recordatorio materno y pidió que apagaran sus "pinches" aparatos, desafiando a la agrupación y señalando que iba a opacar a ese sonido cantando sus melodías.

Para más de un experto en la materia este peculiar encontronazo entre dos grandes de la música regional se pudo haber evitado, si a la agrupación o al representante de esta se le hubieran avisado que Joan llegó tarde, no porque quisiera, sino debido a que Joan no pudo arribar hasta el recinto en su carro ante la gran cantidad de gente que había, por lo que tuvo que caminar entre los carros.

Show de Bronco inicio para evitar una tragedia

Cabe señalar que ante el retraso de la presentación en ese monto los asistentes comenzaron a impacientarse, por lo que ante el riesgo de una tragedia mayor, se decidió dar inicio con la presentación que todos esperaban la de Bronco.

Conscientes de ello, Bronco optó por empezar con canciones tranquilas, para posteriormente Lupe Esparza pedir el uso de la palabra, pedir disculpas por lo sucedido y dar una breve explicación.

Asimismo le mandaron un saludo respetuoso a Joan Sebastian, resaltando su admiración hacia él, de parte de todos los integrantes de Bronco.

Un dueto de “reconciliación”

Años más tarde de este episodio Lupe y Joan, realizaron una “reconciliación musical” y en todos los sentidos, al cantar juntos para la telenovela “Tú y yo”.

La relación entre ambos símbolos de la música volvió a ser cordial y respetuosa; al poco tiempo Joan envió una canción a Bronco, la que sería grabada por el grupo por primera vez con Ramiro en la voz. Así esta peculiar anécdota de la música grupera que enfrentó a Joan Sebastian con Bronco.

