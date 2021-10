Ed Sheeran dio POSITIVO a COVID-19 a cinco días de lanzas su nuevo disco

El cantante británico Ed Sheeran anunció este domingo que dio positivo por coronavirus, en consecuencia, no podrá continuar con sus compromisos programados por el lanzamiento de su nuevo material discográfico.

“Un apunte rápido para decirles que desgraciadamente he dado positivo al Covid y que, por ello, me pongo en aislamiento", compartió en su cuenta de Instagram. “Significa que ahora no puedo seguir adelante con ningún compromiso en persona por ahora, por lo que haré mis entrevistas / presentaciones planificadas como pueda desde mi casa [...] Disculpas a todos los que he decepcionado", escribió el cantante de 30 años.

Lamentó que no pueda continuar con sus presentaciones ni entrevistas relacionadas con la promoción de su disco que lleva por nombre Equals (=), que saldrá a la venta el próximo 29 de octubre.

(Foto: Instagram@

teddysphotos)

"Comencé a escribir y grabar este álbum en junio de 2017. Ha sido un proceso largo, muy largo. Nunca he estado más orgulloso de un trabajo, o más emocionado/nervioso de que todos ustedes lo escuchen", compartió en redes sociales. El material discográfico se compone de 14 canciones.

La portada del disco fue pintada por el artista durante el periodo de confinamiento, en un lienzo salpicó pintura, además, se inspiró en los cambios que ha sufrido su vida en los últimos cuatro años, en lo cual incluye el casarse, tener hijo o perder amigos.

Su más reciente actuación de cantante fue el 17 de octubre en Londres en la ceremonia de los premios Earshot por el clima, organizados por el príncipe Guillermo.

De acuerdo con cifras oficiales, en Reino Unido acumula un total de 8.7 millones de casos –por lo que se coloca como la cuarta nación con más personas infectadas de coronavirus- y más de 139.000 decesos. Tiene un promedio de casos nuevos de 47,209 en promedio en la última semana.

Por otra parte, el 67% de su población cuenta con un esquema completo de vacunación, es decir, más de 45.4 millones de personas.

