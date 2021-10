J Balvin se DISCULPA por su video "Perra": "No es lo que yo siempre he expresado"

En los últimos días, J Balvin ha estado envuelto en diversas polémicas, sin embargo, una de las que más problemas le han generado fue el lanzamiento de su polémica canción titulada “Perra”, la cual, fue señalada por promover la violencia de género y el racismo, por lo que el cantante colombiano se vio obligado a retirar el video de la canción de YouTube y este domingo 24 de octubre, finalmente salió a hablar sobre la situación que enfrenta, además, ofreció disculpas por su canción y aseguró que no son los valores que ha promovido a lo largo de su carrera artística.

“Vengo a hablarles del video de “Perra”, quiero pedirle mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente para las mujeres y la comunidad negra, esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia amor e integración, como también me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos, en este caso a Tokischa, una mujer que apoya a su gente a su comunidad y también empodera a las mujeres”, expresó J Balvin a través de sus historias de Instagram.

Posteriormente, el cantante nacido en Medellín, Colombia señaló que bajó el video de “Perra” para mostrar respeto, pero señaló que salió a dar la cara porque las críticas no pararon, además, también aprovechó para disculparse con su madre, Alba Mery, quien confesó haberse sentido ofendida por la canción de su “Josecito”.

“Como forma de respuesta y obviamente respeto bajé el video hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas y con toda la situación, por esto estoy aquí dando cara al respecto. Madre, también discúlpame, la vida sigue siendo mejor cada día y gracias por escucharme”, finalizó J Balvin su breve, pero contundente mensaje.

Reacciones en redes

Tras la publicación del video en el que J Balvin ofrece disculpas por la canción llamada “Perra”, las reacciones en redes no se hicieron esperar y el intérprete de “¿Qué más pues?” nuevamente se convirtió en blanco de críticas y fue calificado como incongruente ya que aseguró que promueve el empoderamiento de la mujer, mientras que en la letra de la canción expone a la figura femenina como un objeto sexual.

“Vaya forma de empoderar a la mujer”, “letras sin ningún tipo de contenido” y “esas canciones son sumamente denigrantes” fueron algunos de los comentarios que se emitieron en redes sociales en contra de J Balvin, cabe mencionar que no todo fueron críticas para el colombiano pues también hubo quienes le manifestaron su apoyo y le sugirieron no ofrecer disculpas por sus obras musicales.

Cabe mencionar que la canción “Perra” sigue estando disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y otras, por lo que muchos han presionado para que J Balvin baje la canción de forma definitiva, sin embargo, el cantante no ha hablado sobre esta posibilidad, por lo que las críticas podrían seguir en aumento en los próximos días.

