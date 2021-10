¿Qué dice la canción de J. Balvin "Perra"? YouTube la eliminó por considerarla machista

Las popular plataforma de videos YouTube decidió eliminar de su lista el controvertido video de la canción "Perra" del reguetonero J. Balvin, ¿el motivo? todo parece indicar que se debió a la polémica generada en torno a la grabación luego que fuera considerada misógina y machista.

El video no solo despertó un gran rechazo por parte del público ya que incluso diversas personalidades hicieron pública su desaprobación, entre ellas la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, quien aseguró que ese tipo de contenidos reproducen, incitan y justifican la violencia contra la mujer.

Además, la política colombiana señaló que la letra de la canción contiene "directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres". Todos estos, al parecer, han sido motivos suficientes para que YouTube haya determinado eliminar el video de su plataforma.

¿Qué dice la letra de la canción "Perra"?

El video de "Perra" ya contaba con más de 400 mil reproducciones al momento de ser eliminado y generó gran polémica debido a su controversial contenido, el cual fue desaprobado; en el videoclip hay una escena en la que aparecen dos mujeres que yacen amarradas con cadenas, mientras se arrastran sobre el suelo como si fueran animales.

Una vez que YouTube tomó la decisión de eliminar el video de la plataforma, miles de internautas apoyaron la acción y destacaron que fue resultado de las difusión de las voces que lo desaprobaron, mientras que hubo algunos fans del artista colombiano quienes no estuvieron de acuerdo con la medida.

Hasta ahora J. Balvin no se ha pronunciado al respecto y su más reciente aparición fue hace solo unas semanas, cuando el popular cantante demostró su molestia contra los premios Latin Grammy ya que él no fue nominado en las categorías más importantes. A continuación compartimos la letra de la polémica canción.

"Perra"

Lo hago calla'o, no ando ladrando

Una mala en calor e' lo que yo ando buscando

Vamo' a encantarno' como perro' viralata

Soy perra callejera con la popola de raza

Te come' este Purina, vamos pa' la perrera

Quedémono' engancha'o en medio de la carretera (ey, ey, ey)

Yo soy una perra en calor

'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o

Ey, eres una perra en calor (ajá)

Y estás buscando un perro pa' quedarte pega'

Yo soy una perra en calor

'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o

Ey, eres una perra en calor (ajá)

Y estás buscando un perro pa' quedarte pega' (ja, ey, ey)

Cuida'o, que este perro anda sin bozal (yeah)

No me puse la vacuna, esta noche estoy animal

Con rabia, parcero, fue que la salpiqué

Bajamo' trucho de Colombia pa' RD

Loco calla'o, no ando ladrando

Una mala en calor e' lo que yo ando buscando (yeah)

Te pongo en cuatro pata', tú ere' perra, no ere' gata (miau)

Sé que ere' wa-wa-wa, pero no ere' viralata

Tú ere' raza rulay, bebé Jumbo light

Te ladro al DM y de una me cae'

Te freno en Lo' Mina' y te llevo a Dubái

Me encanto contigo hasta en Washington Height'

Yo, yo, yo, yo

Yo, yo, yo, yo

Yo soy una perra en calor

'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o

Ey, eres una perra en calor (ajá)

Y estás buscando un perro pa' quedarte pega'

Yo soy una perra en calor

'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o

Ey, eres una perra en calor (ajá)

Y estás buscando un perro pa' quedarte pega'

Vamo' a encantarno' como perro' viralata

Soy perra callejera con la popola de raza

Te come' este Purina, vamos pa' la perrera

Quedémono' engancha'o en medio de la carretera

'Toy en celo, 'toy en calor

Yo me abro en cuatro pata', métanme un ventilador

Vamo' pa' Colombia, capea blone' de sabore'

Pa' cuando te arrebate' la leche salga en colore'

Me pusieron un bozal porque estoy muy animal

Tengo la rabia canina, calentura vaginal

Me tiene' que castigar y me tiene' que enrolar

Porque soy perrita puppy, siente Lassie, wa-wa-wa

Yo soy una perra en calor

'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o

Ey, eres una perra en calor (ajá)

Y estás buscando un perro pa' quedarte pega'

Yo soy una perra en calor

'Toy buscando un perro pa' quedarno' pega'o

Ey, eres una perra en calor (ajá) (perra, ah-ah)

Y estás buscando un perro pa' quedarte pega'

SEGUIR LEYENDO:

YouTube retira el polémico video de “Perra” de J Balvin por promover misoginia y racismo

J Balvin: Vicepresidenta de Colombia se lanza contra canción "Perra" por mensajes "machistas" y "racistas"

"Canelo" Álvarez sirvió de "réferi" en disputa entre Residente y J Balvin