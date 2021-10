Barbara del Regil responde al ODIO que le llueve en redes: "No soy moneda de oro"

La famosa, y también polémica, Bárbara del Regil, se volvió tendencia este sábado luego que en su cuenta de Instagram compartiera una serie de videos en donde dialogó con sus seguidores y respondió a diversas preguntas que le realizaron en vivo; la influencer no se quedó callada y también se refirió a sus "haters", quienes constantemente la critican y aseguró que no es "monedita" de oro para caerle bien a todos.

En uno de los clips que compartió la modelo, le preguntaron sobre esas personas a las que no les cae bien y que constantemente la critican: "¿Qué sientes Bárbara de saber que hay gente que no te quiere? por todos los chismes y memes que de ti se hacen", preguntaron a la influencer, quien contundentemente respondió; "Ahí les va mi respuesta, con todo mi corazón, y lo más sincera que pueda ser, aunque ser sincero a veces a la gente le incomoda", comenzó a explicar en su grabación Bárbara del Regil.

La influencer explicó que los "chismes" que se le inventan en los medios, así como las réplicas que éstos tienen, son una de las principales razones por las cuales se han generado las polémicas en torno a ella: "Entonces, la primera cosa es, el 99% de las cosas que tú ves son chismes, chismes que hace la gente que no reconoce, o que sale una nota de un periódico o de una revista cuyo encabezado está de la Ching@d% y ya que lo abres es cualquier tontería", refirió Del Regil.

“Entonces después va el de boca en boca (…) cuando no es la realidad y yo estoy segura de lo que soy. Y una de las que más me duele, es sentarte en una mesa para abrir tus redes y hablar mal de esa persona y con base a eso colgarte del nombre de esa persona para tú ser alguien. Eso me parece súper pobre y súper triste," explicó en el "Live".

Prefiero que me odien por ser quien soy, asegura Bárbara del Regil

Del Regil respondió a las preguntas que le realizaron sus 8 millones de seguidores. FOTO: Especial

"Entonces todo mundo ya abrió la boca para opinar, y 'Juana' ni siquiera ha abierto la boca para nada y todo mundo ya cree que la conoce. El punto es que la opinión de los demás no tiene que ver con la persona, tiene que ver con tú crees, con lo que piensas, con tus creencias, con tus traumas, con tus vivencias, no con lo que ella es", continuó en sus estadios.

La influencer invitó a sus fans a no hacer caso de las críticas sin fundamento. FOTO: Especial

Finalmente Bárbara de Regil le dio un consejo a sus más de 8 millones de seguidores: "Hoy lo que te voy a decir, nunca hagas cosas que no quieras hacer porque alguien más te quiera, quien note quiera como eres pues que no te quiera. Yo prefiero que me odien por ser quien soy a que me amen por ser una persona que no soy. Esta soy yo y nunca voy a ser algo que me traicione a mí misma por complacer a alguien más."

En uno de sus clips presumió estar tomando el mezcal de Luisito Comunica, en compañía del "Burro Van Rankin". FOTO: Especial

"Yo nunca voy a traicionar al ser humano que soy, y seguro en el camino me encontraré gente que me quiera. Así que siempre se puede. La opinión de los demás no me pude ofender porque es su opinión sobre mí, no es mi realidad, son sus creencias, es lo que ellos piensan, lo que ellos crecieron, no saben quién soy. ¡Qué les importa! Sé tú, las ching@na/s, le ching@m&s", concluyó la influencer.

