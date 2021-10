Yordi Rosado cuenta la vez que lo vomitaron durante encuentro sexual: "No lo veía venir" | VIDEO

Yordi Rosado, quien hace unos días celebró su primer aniversario con su novia Janet Domínguez con una romántica cena llena de champagne y pétalos de rosas, contó la vez que lo vomitaron durante un encuentro sexual. ¿Cómo fue aquella experiencia?

El conductor de televisión y locutor se ha convertido en uno de los favoritos de la televisión y la radio. Actualmente, el también escritor de libros disfruta de un buen momento gracias a su popular canal de entrevistas en YouTube y su participación en Miembros Al Aire y De Noche con Yordi.

Yordi Rosado. Foto: Especial

Así fue la desagradable experiencia

Precisamente durante la más reciente emisión de ese último programa, Yordi Rosado, quien funge como presentador junto a Verónica Flores y José Manuel Lechuga, recordó el momento en el que una exnovia le vomitó encima mientras tenían relaciones sexuales.

El exconductor de Otro Rollo, sus compañeros y sus invitados: Michelle Vieth y Ernesto Laguardia, jugaron a la ruleta, en la que tenían que hacer alguna confesión según la frase que apareciera en una pantalla. Fue entonces cuando salió el tema de si vomitar cuando se está borracho es bueno para sentirse mejor.

"A mí me tocó una chava que haciendo el amor...", comenzó diciendo Yordi. "¿Te vomitó?", preguntó Verónica, a lo que el famoso respondió asintiendo con la cabeza. Al instante, Michelle hizo una cara de repulsión y Ernesto se sorprendió cuestionando: "¿En serio?".

El co-conductor Lechuga mencionó: "¿Y te prendió?", a lo que Rosado explicó: "No, no me prendió, pero me reí mucho. Dije: 'Pobre', porque de verdad no lo veía venir, no creí. Nos reímos cañón, la limpié y me dijo al otro día: 'Perdón, pero qué reacción tan más chin...'. Y la pasamos los próximos meses muy bien".

José Manuel Lechuga volvió a bromear preguntando "Y te siguió vomitando, ¿no?", comentario que desató la risa de los presentes. "No, nunca más (me vomitó), pero no me enojé, porque sabíamos en qué estado estábamos", dijo Yordi, haciendo referencia a que ambos estaban borrachos.

