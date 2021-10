Niurka asegura que "le metieron veneno en la cabeza" al hijo de Ninel Conde: VIDEO

Niurka aseguró que no es natural que Emmanuel, hijo de Ninel Conde, no quiera verla, pues eso significaría que "le han metido cosas feas en la cabeza". Pues aunque existan diferencias entre los padres, éstos deben decirles siempre la verdad a sus hijos.

Éstas declaraciones las realizó después de que Ninel Conde reveló ante medios de comunicación que su expareja Giovanni Medina no se conecta a las videollamadas para poder ver a su hijo. Mencionó que cuando esto ocurre nadie le dice nada, pero que si ella no lo hace, éste "convoca a la prensa".

Fue así como mencionó que el pequeño se encuentra influenciado por su padre, quien al parecer ha dado pretextos para no dejarla ver al menor.

En este sentido, la cubana coincidió y aseguró que "le metieron veneno en la cabeza al niño, porque es muy chiquito para saber que fue abandonado". Ella, al ser una madre soltera se solidarizó con la Conde, a pesar de que tienen sus diferencias. Cabe destacar que Emmnuel está a punto de cumplir 7 años y dos de ellos no ha visto a su madre.

Niurka dice que las críticas sí le llegaron a afectar

En otro orden de ideas la bailarina dijo que tanto ella, desde el principio de su carrera, como a su hija Romina ahora, las han criticado por romper estereotipos; sin embargo, han "marcado la diferencia a la hora de tratar de ser nosotras mismas y sin imponerle nada a nadie".

En el caso de su hija, quien tiene un estilo muy diferente al de ella y que además incursiona en el mundo de la música, no dudó en sacar las garras y le respondió a todos aquellos que la han criticado:

"Yo creo que Romi está haciendo algo parecido. Yo lo hice con las transparencias y me criticaban por eso en mi época... A ella a hora, puede ser que la quieran criticar porque le gusta vestirse un poco más libre, más fashion, más holgado, más pantalón cadera y eso no quiere decir que no sea femenina porque trae aditamentos femeninos. Es su estilo no hacer lo que a la gente le de la gana", explicó Niurka Marcos.

