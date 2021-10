Miguel Palmer: Edith Kleiman rompe el silencio tras muerte de su exesposo | VIDEO

El actor Miguel Palmer, de 78 años, falleció a consecuencia de dos paros cardíacos el lunes 18 de octubre.

Valeria Palmer, hija del actor, contó para el programa De Primera Mano, cómo fue el último adiós a su papá. “El último respiro fue en mis brazos, fue como cerrar un ciclo. Me brinda paz, tranquilidad, seguridad. Sé que donde está se encuentra maravillosamente bien. No estaba tan enfermo pero su corazón fue el que nos falló”, relató.

Ella le prometió a su papá que cuando saliera del hospital se lo llevaría a Acapulco. El actor pasó seis meses hospitalizado (ingresó al nosocomio el 2 de abril), y cumplirá la promesa que le hizo en su momento y las cenizas serán esparcidas en el mar.

Cabe señalar que al funeral no acudió Edith Kleiman, quien fue la última pareja sentimental del actor, ya que Valeria indicó que sería bien recibida, además, de que interpuso una denuncia en contra de la actriz por maltrato.

“¿Qué le puedo decir?... ya oí la entrevista que le hicieron a la señora esa y si ella está muy contenta por esto pues yo estoy muy intranquila, yo tengo varios meses, casi 7 meses que no veía a Miguel porque me lo prohibió esta mujer y estoy sufriendo mucho más porque”, declaró para el mismo programas.

Aunque ya no acudió al velorio dijo que “hace remembranzas de todo lo que fue en la vida, pero recordando todo eso, los momentos buenos, los momentos malos” y que cuando se enteró de la noticia, no supo qué hacer.

“Entonces, yo en primer lugar dije ‘no me voy a presentar allá porque yo no quiero ver a Miguel en un féretro ni nada de eso’, además el problema era cómo presentarse a ver al hombre que había amado y tenía 7 meses en el hospital…”, dijo.

