Hija de Miguel Palmer ratifica denuncia contra Edith Kleiman

Luego de dos semanas de que Edith Kleiman diera a conocer que fue encontrado en estado crítico de salud Miguel Palmer, debido a que ya no tenía ganas de vivir, la hija del actor, Valeria Palmer, fue a las autoridades correspondientes para ratificar la denuncia contra la actriz y pareja de su padre.

Valeria indicó que todo apunta a que esta mujer tiene la culpa porque no hubo una atención en la salud de su papá. Además, no le cuadran muchas cosas, por lo que le es imposible no pensar mal de ella.

“Yo no quisiera que tuviera ella ninguna culpa de nada, pero todo apunta a que no hubo una atención, que hubo un descuido. Decirme a mí en el hospital que no me llamó porque no tiene mi teléfono. Hay cosas que no me cuadran y que es imposible no pensar mal”, explicó la hija del primer actor en entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’.