Miguel Palmer ya no quería vivir, asegura Edith Kleiman, quien arremetió contra la hija del actor

El exactor Miguel Palmer, quien recientemente fue ingresado al hospital porque se encontraba en pésimas condiciones de salud, ya no quería vivir, porque ya había hecho lo que quería en la vida, explicó su pareja sentimental Edith Kleiman.

Kleiman negó las acusaciones por parte de la hija del exactor, Valeria Palmer, quien en reiteradas ocasiones señaló a la actriz de haber sedado a su padre en varias ocasiones y ser la causante del terrible estado de salud.

"Me acusa esta señora, esta Valeria, de que yo nunca le abría la puerta cuando tocaba, y que yo no le pasaba las llamadas telefónicas y todo eso, ¡es humillante!, está tratando de tener cinco minutos de fama", expresó Edith Kleiman.

Durante una entrevista para el programa "Sale el Sol", la actriz señaló que Valeria Palmer maltrató a su padre, pues lo sacó arrastras de la casa para vacunarlo contra el Covid-19, a pesar de que Miguel no quería, por lo que tuvo que intervenir Kleiman.

Lamentó que debido a la pandemia se separaron un poco, pero fue porque Kleiman enfermó de Covid-19 y, por obvias razones, no podía ver a Palmer, quienes pasaban juntos únicamente el fin de semana, pero mantenían constante comunicación.

Sin embargo, a raíz de que ella enfermó, fue que la salud del actor se deterioró. "Ya habíamos platicado el médico y yo acerca de la salud de Miguel, pero después ya fue cuando yo lo empecé a notar mal y resulta que Miguel había bajado como 15 kilos o 20", recordó.

Y afirmó que cuando acudió a la casa del exactor encontró que la comida estaba ahí, por lo que Palmer había dejado de comer, debido a que ya no quería vivir. Expresó que hasta "en una ocasión me dijo muy molesto, ‘yo ya me quiero morir, porque yo ya hice todo lo que quería en la vida'".

