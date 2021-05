Miguel Palmer fue sedado y maltratado por Edith Kleiman; asegura hija del actor

Valeria Palmer, hija del actor Miguel Palmer, confirmó que su padre se encuentra hospitalizado en estado delicado tras haber sido encontrado en pésimas condiciones y después de haber sufrido dos infartos.

Revelando con gran dolor el momento tan difícil por el que atraviesa su padre, Valeria se dijo impactada por todo lo que el actor vivió a raíz de la pandemia de Covid-19 mientras se encontraba en casa junto a su actual pareja, la actriz Edith Kleiman.

“Mi papá es un hombre de carácter, un hombre de carácter fuerte y nunca me pudiera yo haber imaginado que sufriera algún tipo de maltrato, mucho menos por una mujer, generalmente los humanos estamos acostumbrados a escuchar que un hombre es el que maltrata a la mujer y cuando es al revés, imagínate para la hombría de un hombre poder comunicar una cosa así no debe ser fácil, a lo mejor tenía la inquietud de decírmelo, pero no encontraba la forma… no sé qué decir, cada cabeza es un mundo”, dijo en entrevista para el programa Ventaneando.

Entre los abusos que padeció el primer actor, Valeria narró: “Es muy triste lo que voy a decir, cuando desmontamos su cama, encontré el colchón, perdón por decir esto, pero con orines, o sea que lo mantuvo sedado y acostado (por mucho tiempo)”.

Posteriormente, la hija de Miguel confirmó que existe una orden de restricción contra Kleiman, pues la oyeron “de propia voz decir que le suministraba cierta cantidad de gotas (13)” para tenerlo sedado.

Confirmando que nunca existió una buena relación con la también actriz, Valeria contó que por ahora no sabe nada de la que fuera la pareja sentimental de su padre.

“Se le prohibió el acceso al hospital, intentó burlar a los elementos de seguridad, ellos me lo reportaron […] no he tenido contacto con ella, lo único que sí sé es que por ejemplo las llaves del carro no están, no está la tarjeta de circulación, no está la cartera de mi papá, llevo un estado de cuenta y ha habido retiros de las cuentas de mi papá en diferentes partes de Narvarte (colonia de la Ciudad de México), cosas que sí puedo comprobar, no tengo contacto con ella ni quiero”, narró.

Cabe agregar que, de acuerdo a una publicación, existen rumores de que Edith estaba muy resentida con Miguel porque él la negaba públicamente como pareja y podría haber sido parte de una extraña y macabra venganza.

Por: Agencia Mex

