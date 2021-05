“Sex and the City”: ¡Otra baja! Este actor tampoco formará parte del regreso de la serie

“Sex and the City” es una serie estadounidense cuya última emisión fue el 22 de febrero de 2004. Esta producción contaba las desventuras de cuatro amigas que buscaban el amor y el éxito en Nueva York, la ciudad más famosa del mundo. Desde el primer capítulo, transmitido en junio de 1998, esta historia ha logrado posicionarse como una de las favoritas del público.

Tal fue el éxito a nivel internacional que Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon se reunieron para aparecer en la pantalla grande en dos ocasiones. La primera película derivada de la serie fue estrenada en 2008 y la segunda llegó a los cines en 2010. A pesar de que en la segunda producción parecíamos haber tenido el cierre que necesitaban las protagonistas, fue este año cuando se anunció un reinicio de la serie original.

Foto: Instagram @satclatino

Todo lo que debes saber al respecto

El regreso de Carrie Bradshaw a la pantalla ya no será bajo el nombre “Sex and the City”. La producción estará titulada “And Just Like That” (“Y solo así” podría ser la traducción literal al español) y, aunque todavía no se conoce la fecha de estreno, la producción ya es objeto de polémica.

El conflicto más conocido es la nula participación de Kim Cattrall, quien interpretaba a Samantha Jones, uno de los personajes más queridos por el público. Desde que la serie estaba rodándose, los roces entre Cattrall y Parker llegaron a los medios de comunicación, quienes aseguraron que el problema principal entre ambas se basaba en la diferencia de salario que percibía Sarah Jessica Parker; pues Kim no consideraba justo que el monto no fuera igual para todas las participantes.

Foto: Instagram @sexandthecityitalia

Derivado de eso y de todas las especulaciones al respecto, fue la misma Sarah quien comentó en una publicación de Instagram que Samantha no sería parte de la historia, aunque siempre sería parte del público.

¿Quién es el actor que tampoco formará parte del show?

Con la salida de Cattrall, era de esperarse que quien fuera su pareja en la serie tampoco apareciera, pues sería muy difícil justificar su presencia si el personaje de Samantha no aparecía en pantalla. Nos referimos a Jason Lewis, quien ha confirmado que no formará parte del proyecto.

En una entrevista con Daily Front Row, el actor que interpretó a Smith Jerrod informó que no ha recibido ningún tipo de llamado para presentarse a las filmaciones y, aunque aprecia los halagos del público, él entiende que la historia principal gira en torno a las chicas, por lo que se ha descartado una posible aparición del modelo estadounidense.

Foto: Instagram @jasonleelewis

Sin embargo, la primera película nos había dejado claro que Samantha no estaría más con Smith como su pareja, pues lo que buscaba era independencia. Para la segunda cinta, el actor tuvo una breve participación que no dejó indicio alguno de su regreso.

Elenco incompleto

De los actores que participaron en los últimos dos proyectos y la serie original, dos más no figuran en la lista de personajes que veremos en el esperado regreso. Chris Noth no interpretará a Mr. Big, el esposo de Carrie en la última película y David Eigenberg no interpretará a Steve, quien fuera esposo del personaje de Miranda. ¿Será que tendremos más sorpresas?

