¿Qué pasó el 25 de marzo? Nació Sarah Jessica Parker; protagonista de Sex and the City

Conocida mundialmente por su papel de como Carrie en Sex and the City, un día como hoy pero de 1965 nació Sarah Jessica Parker por lo que este jueves celebra su cumpleaños 56.

Estrella de Sex and the City fue, por años fue, un referente televisivo y de la moda, siendo gracias a la famosa serie una de las pocas grandes estrellas de Hollywood que logró incluso tener un impacto en el mundo de las pasarelas cambiándolo para siempre.

Un referente en el mundo de la moda

Tanto en su papel de Carrie como en la vida real Sarah Jessica Parker logró posicionarse como una figura indiscutible en el mundo de la moda para millones de mujeres en todo el mundo.

Sarah siempre se ha caracterizado por lucir hermosas combinaciones en sus atuendos a los que agrega complementos que logra darle un toque único.

Con zapatos de colores, lentejuelas de día, vestidos llamativos, coloridos atuendos y hasta con el bra como parte de su outfit, Jessica Parker siempre se mostró a la vanguardia de la moda.

El papel de Carrie Bradshaw le dio a Sarah Jessica Parker muchas oportunidades en la industria, hasta convertirla en un referente de estilo al que seguían millones de personas.

Sus coloridos atuendos siempre marcaron tendencia y fueron seguidos por miles de personas en todo el mundo. FOTO: ESPECIAL

Relación con Robert Downey Jr.

En el plano personal entre 1984 a 1991, Sarah Jessica Parker mantuvo una relación con Robert Downey Jr, luego de que se conocieran en el set de “Un extraño en casa”, tristemente debido a los serios problemas de abuso de sustancias que tenía el actor que da vida a Iron Man llevaron a la relación a la ruptura.

Las adicciones del actor generaron el fin de la relación. FOTO: ESPECIAL

El personaje que la convirtió en leyenda

Fue hasta 1998, cuando Sarah Jessica Parker demostró que era una actriz con talento y fue justamente en ese año cuando todo cambió para la actriz, pues HBO la eligió para interpretar Carrie Bradshaw en ‘ex and the city, dando así inicio a su leyenda.

Darren Star creador de la exitosa producción tenía muy claro que Sarah Jessica Parker era la indicada para ser su protagonista, sin embargo, la actriz mostró algunas dudas al cuestionar si era lo correcto dar el paso del cine a una serie de televisión, afortunadamente tomó la mejor decisión y aceptó el papel que la inmortalizó.

