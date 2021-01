Sex and the City: Sarah Jessica Parker descarta NUEVO personaje para ocupar lugar de Kim Cattrall

"Sex and the City" regresará a la televisión con una serie de HBO Max que contará como protagonistas con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis pero en la que no estará Kim Cattrall.



"And Just Like That..." es el título de esta nueva aventura televisiva de "Sex and the City" cuya principal novedad respecto a la serie original será la ausencia de Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha pero que no aparecerá en estos nuevos episodios.



Aunque HBO Max no dio una explicación concreta al respecto, es muy posible que la no participación de Kim Cattrall se deba al enfrentamiento público que mantiene desde hace años con Sarah Jessica Parker.

¿La van a reemplazar?

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Sarah Jessica Parker, productora ejecutiva de "Sex and the City" habló sobre lo que ocurrirá con el papel que interpretaba Kim Cattrall.

La también estrella de "Sex and the City" aseguró que no existen planes de sustituir a Kim en la nueva temporada de la famosa serie de televisión.

“No buscamos crear un cuarto personaje”, reveló en entrevista.

