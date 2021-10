MasterChef México: Chef Herrera defiende al reality y revela por qué aceptó ser juez, ‘no es una payasada’

El chef Adrián Herrera ha participado en todas y cada una de las nueve temporadas de MasterChef México y pese a su peculiar carácter y sentido del humor que para muchos puede resultar pesado, se ha convertido en un elemento imprescindible en la cocina más famosa de México ya que es uno de los jueces más queridos del público y por ello, el chef salió en defensa del reality y contó cómo es que decidió animarse a participar en el exitoso programa de TV Azteca.

Fue durante una entrevista para el podcast del comediante Alex Fernández, donde el reconocido chef de 52 años, Adrián Herrera, confesó que antes de ser invitado al programa no tenía idea de lo que era el concepto de MasterChef pues señaló que durante mucho tiempo estuvo “peleado con la televisión”, sin embargo, al investigar y descubrir que el reconocido chef Gordon Ramsay formaba parte de la franquicia, decidió aceptar la invitación.

“Me dice mi mujer: ‘Déjame googlear porque no tengo ni idea qué es eso (MasterChef) (…) ¡Sale el Gordon Ramsay!, no seas pendejo, dile que sí. Este pedo sale en la tele en todo el mundo, esto es una franquicia y es la primera en México´ y entonces dije que sí”, confesó el Chef nacido en Texas.

El chef Herrera también confesó que se llevó una gran sorpresa al descubrir que las grabaciones de MasterChef durarían dos meses y no un fin de semana como llegó a pensar, además, mencionó que en un principio se negó a participar porque pensaba que sería participante, pero enseguida le aclararon que el sería juez, por lo que se animó ya que significaría un nuevo y gran impulso para su carrera.

“MasterChef México no es una payasada”

Como se mencionó antes, la franquicia de MasterChef tiene presencia en distintos países del mundo y si bien la edición mexicana ha sido un éxito, también ha sido duramente criticada debido a se ha puesto en tela de juicio la veracidad del reality show por los personajes y situaciones que se presentan en el programa, sin embargo, el chef Adrián Herrera salió en defensa de la producción de TV Azteca y aseguró que “MasterChef México no es ninguna payasada”.

“El programa no es una payasada, puede tener todos los elementos extraños de nuestra cultura, los tiene, por supuesto, pero es un reflejo, no esperes hacer un MasterChef Australia o Inglaterra porque no va a funcionar, nosotros hicimos un programa que expresó y representó nuestra cultura, la cocina solo fue una excusa para mostrar nuestra sociedad” sentenció Adrián Herrera.

Por último, el temido chef Herrera señaló que participar en MasterChef ha sido una gran decisión en su vida y explicó el motivo. “Me di cuenta que la cocina ya no era con Teresita o Chepina Peralta, que se mantenía en un contexto de un público en su casa, de mujeres que están a mediodía viendo qué cocinan para su familia. Esto ya iba mucho más allá, en televisión abierta, horario premium de domingo, el impacto social y mediático es otro pedo, aquí ya estás hablando de una liga mayor”, afirmó el famoso cocinero.

Se reencuentra con Benito Molina

Hace unos días se confirmó que el chef Herrera será juez en MasterChef Latino, programa en el que volverá a compartir créditos con el chef Benito Molina, por lo que su permanencia en MasterChef Celebrity México se puso en tela de juicio, sin embargo, la producción de TV Azteca no ha emitido información al respecto por lo que se desconoce si está en peligro la permanencia del Chef Herrera en el exitoso reality.

SIGUE LEYENDO:

MasterChef México: Chef Benito REGRESA al reality, ¿aparecerá en la temporada Celebrity?

MasterChef Celerity: Ellos son los 4 participantes más débiles, ¿quién saldrá del reality el 22 de octubre?