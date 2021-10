Kimberly Flores habló sobre su OMBLIGO: Esto RESPONDIÓ a sus críticos

El nombre de Edwin Luna y Kimberly Flores en las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar, después de la que ella saliera de “La Casa de los Famosos” ha mostrado en redes sociales su readaptación a la vida “normal”.

Kimberly Flores se convirtió en una de las estrellas más polémicas del reality de Telemundo, pues en diversas ocasiones las cámaras captaron momentos comprometedores a lado del actor Roberto Romano quien también forma parte de la emisión.

Tras el abandono del proyecto, Flores se fue de vacaciones con su esposo Edwin Luna, líder y vocalista de La Trakalosa de Monterrey, disfrutaron de varios días en familia y más juntos que nunca.

La modelo ha publicado en su cuenta de Instagram diversas imágenes en donde deja al descubierto su trabajado cuerpo, en la descripción aprovecha para enviar un mensaje a todos aquellos que la apoyan o que también no están de acuerdo con su manera de ser.

Pero lo que la famosa no esperaba, es que independientemente de sus pensamientos e imágenes, la gente se enfocara en una parte especifica del cuerpo, se trata del ombligo que llamó la atención de seguidores y usuarios, pues no lo tiene de una forma “convencional”

Ante los cuestionamientos del porqué su ombligo lucía asi, Kimberly no dudo en confirmar la duda de una persona que preguntó que si tenía una hernia, a lo que ella respondió; “sí mi vida, salió durante el embarazo de Giannita”.

“ESTA SOY YO: soy una mujer de sentimientos débiles pero con carácter fuerte, soy celosa, odio que me mientan y no siempre ando de buen humor, cometo muchos errores, no presumo de algo que no tengo, al contrario agradezco todos los días lo poco o nada que tengo, casi siempre me enojo rápido, soy difícil de entender... pero prefiero que me odien por cómo soy a qué me amen por algo que aparento ser”, fueron las palabras de Kimberly Flores en la publicación donde fue atacada.