Efeméride: Susana González cumple 48 años; ellos han sido todos sus amores

Susana González del Río nació en Calera, Zacatecas, el 2 de octubre de 1973. Este día la actriz cumple 48 años y más de 25 de carrera artística, tiempo en el que se le ha relacionado con varios famosos, y hoy te contamos quiénes han sido los amores de la también modelo.

A los 18 años, Susana se unió al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, y a los 23 años recibió su primera oportunidad en una telenovela "Sentimientos ajenos", donde compartió créditos con Yolanda Andrade y Carlos Ponce. Fue en 1997 cuando obtuvo el papel de Elisa en "María Isabel" producida por Carla Estrada.

Su primera protagónico lo obtuvo en el 2002, con "Entre el amor y el odio" como Ana Cristina, haciendo pareja con César Évora, también fue protagonista en "Velo de novia" en 2003, donde actuó junto a Eduardo Santamarina, quien después sería uno de sus novios.

Susana González del Río nació en Calera, Zacatecas, el 2 de octubre de 1973. Foto: Especial

En el cine, González ha participado en películas como "Las cintas atómicas", "Los sin nombres", "El medallón" y "Al otro lado". En septiembre de 2005 vuelve a protagonizar una telenovela con "El amor no tiene precio", filmada en Miami.

Todos los amores de Susana González

Aunque muchos no lo recuerdan, el actor Julio Camejo fue la primera pareja de Susana que conoció el público. Estuvieron juntos más de tres años, pero finalmente decidieron terminar la relación. Años después de su separación, colaboraron en la telenovela '"Amores verdaderos".

Años después de su separación, colaboraron en la telenovela '"Amores verdaderos". Foto: Especial

En 2002, la actriz empezó a salir con Pablo Montero. Fue en esta relación donde comenzaron las polémicas de González, pues se rumoró que le había sido infiel a Camejo con el cantante, sin embargo declaró para el diario Fama que esa información era mentira.

"Yo terminé con mi novio antes de conocer a Pablo, antes de que él se integrara al elenco de la telenovela. Así que no dejé a uno por otro, tampoco hubo ninguna infidelidad de mi parte”, expresó. Finalmente, terminaron su relación porque sus apretadas agendas de trabajo no les permitían verse.

En 2002, la actriz empezó a salir con Pablo Montero. Foto: Especial

Peroro luego de terminar con el intérprete, llegaría a la vida de González una polémica relación con el Eduardo Santamarina, noviazgo por el que recibió fuertes críticas y fue tachada como "robamaridos", esto debido a que el actor seguía casado con Itatí Cantoral. El romance duró tres años.

Recientemente, el actor habló al respecto de su noviazgo con Susana, y aseguró que su historia de amor no fue sólo de telenovela, pues en algún momento pensó en pedirle matrimonio.

"Simplemente no se dio. Yo con Susana estuve tres años, no fue un noviazgo de telenovela nada más. Por su puesto que cuando estábamos (juntos) se llegó a pensar en querernos casar, por supuesto que sí, pero no se dio, no pasa nada. Ella hizo su vida, yo estoy haciendo la mía", dijo.

El romance con Eduardo Santamarina duró tres años. Foto: Especial

Tras la controvertida relación con Santamarina, comenzó una breve relación con Renato Malojuvera, y al poco tiempo, anunció su embarazo. En un principio, González afirmó que su pareja era el padre.

Sin embargo, Renato le pidió pruebas de ADN. Los resultados demostraron que no era el padre de Santiago, lo que generó un conflicto que terminó de forma legal.

Co Renato Malojuvera las cosas no terminaron bien. Foto: Especial

Luego, Susana presentó en una reconocida publicación a Luis Elías, el padre de Santiago. Pocos años después, este se convertiría en padre de la segunda hija de la actriz. Cuando González y Elías finalmente se separaron, la actriz lo informó a la prensa a través de un comunicado.

Susana presentó en una reconocida publicación a Luis Elías. Foto: Especial

Luego de su separación del padre de sus hijos, encontró de nuevo el amor con Marcos Montero, modelo y actor que es 13 años menor que ella, una razón por la que su relación ha recibido muchas críticas. Sin embargo, juntos han sabido sortear los prejuicios, y mantienen una relación estable, aunque se sabe que por el momento Susana piensa en boda y está enfocada en su trabajo.