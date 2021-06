Itatí Cantoral revela cómo fue el fuerte pleito que tuvo con Angélica Rivera: VIDEO

Itatí Cantoral es una de las actrices más queridas por el público mexicano pues a lo largo de más de dos décadas de carrera en la televisión ha realizado papeles que han quedado grabados en la memoria de sus seguidores, además, ha demostrado ser una mujer talentosa y carismática, sin embargo, recientemente reveló que también le ha tocado sacar las uñas para defenderse y recordó un pleito que tuvo con la ex primera dama de México, Angélica Rivera.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado donde Itatí Cantoral recordó el choque que tuvo con Angélica Rivera y aunque no detalló la fecha exacta del pleito, mencionó que fue durante sus primeros años de carrera y aseguró que todo se originó debido a que la ex esposa de Enrique Peña Nieto la bajó del camper de maquillaje lo que ocasionó el enojo de Itatí.

Mencionó que, tras ser bajada del camper, las maquillistas ya no pudieron arreglarla por lo que muy enojada regresó a decirle “de todo” a Angélica Rivera y aseguró que fue una pelea horrible y hasta comparó su pleito con uno de telenovela.

Según su relato, Angélica Rivera no se quedó callada ante los reclamos por lo que se armó un intenso agarrón entra ambas actrices, cabe mencionar que Itatí Cantoral aseguró que, aunque la discusión fue muy acalorada no llegaron a los golpes, pero mencionó que le hubiera gustado que la pelea escalara, aunque sea hasta los insultos pues en ese momento se sintió realmente ofendida por no permitir que la maquillaran.

La ex esposa de Eduardo Santamarina no reveló cuál fue el desenlace de su pleito con Angélica Rivera, sin embargo, asegura que su pelea no trascendió en el tiempo y que de inmediato decidieron dejar atrás sus diferencias pues recuerda que al terminar la novela en la que trabajaron juntas su relación fue cordial, sin embargo, recuerda que tuvo miedo de las repercusiones de sus actos algunos años después cuando Angélica Rivera se convirtió en la primera dama de México.

A manera de broma, Itatí Cantoral aseguró que cuando se enteró que Angélica Rivera sería la primera dama de México, lo primero que pensó fue que la sacarían del país por la pelea que habían tenido años atrás y aseguró que en alguna ocasión que se encontró con la maquillista de Rivera bromeó con ella haciendo alusión a aquel lejano episodio.

Revela infidelidad

Durante esta misma entrevista, Itatí Cantoral habló sobre su separación de Eduardo Santamarina en el 2004 y reveló que le pagó con la misma moneda al actor pues confesó que cuando aún estaban casados cuando ella inició una relación con Gabriel Porras.

Cantoral reveló que su relación con el actor conocido por su papel de Marco Mejía en la exitosa serie “El señor de los cielos” no trascendió debido a que solo lo uso como una especie de salvavidas para atravesar la difícil etapa por la que atravesaba, pues tenía poco tiempo de que se había revelado la relación entre Santamarina y Susana González por lo que estaba en pleno proceso de divorcio.

