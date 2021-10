Adamari López y Ale Capetillo ENCANTAN con mini vestidos de flores ¿Hay edad para dejar de usarlos?

La conductora Adamari López no para de impactar en las redes con sus coquetos atuendos, al igual que la joven influencer Ale Capetillo, hija de la actriz Biby Gaytán. Ambas famosas encantan con sus looks de mini vestidos de flores, y demuestran que no hay edad para dejar de usarlos.

Aunque la diferencia de edades es mucha, ambas mujeres se han convertido en referentes de moda en Instagram, desde donde presumen sus mejores looks, ya sea para ir al trabajo, o simplemente para pasar un día de descanso y paseo, pero siempre con mucho estilo.

Adamari López presume piernas de infarto a los 50 años

La también actriz, Adamari López, quien hace unos meses dio a conocer que se separaría de su pareja, el bailarín Toni Costa, hoy se muestra soltera, feliz y fabulosa, luciendo su nueva figura con coquetos looks, luego de pasar por un largo proceso para bajar más de 15 kilos.

Este viernes, la guapa presentadora de 50 años, compartió en sus historias de Instagram una serie de videos en los que dio a conocer que estaba en compañía de su hermana, y llamó la atención por su fresco y moderno atuendo, pues se le vio luciendo un conjunto con el que encantó a sus fans.

Adamari presumió piernas de infarto con su look. Foto: Especial

Con su atuendo, Adamari demostró que la edad no es impedimento para lucirse en conjuntos cortos, pues su prenda llega a la altura de los muslos, y sin duda la guapa conductora la lleva con mucho estilo, al combinar su vestido de flores con zapatillas de plataforma.

Pero no es la primera vez que la guapa expareja de Toni Costa demuestra que sabe lucirse con sus atuendos, pues en otras ocasiones la hemos visto con coquetos looks, como el que presumió recientemente en redes, cuando vistió un vaporoso vestido con olanes, o hace unos meses, cuando se le vio muy chic con un atuendo que combinó con tenis.

Así luce en redes sus vestidos de flores. Foto: Especial

Ale Capetillo da cátedra de moda a sus 22 años

Y para comprobar que los vestidos de flores van bien a cualquier edad, la guapa hija del actor Eduardo Capetillo, Alejandra o Ale, como le llama su familia y amigos, sorprendió este sábado al presumir una ajustada prenda en tonos negro, rojo y verde, atuendo con el que robó miles de miradas.

La influencer compartió con sus miles de seguidores un pare de imágenes en las que se le ve posando a la cámara con un coqueto look, presumiendo piernas torneadas con un vestido que destaca por su diseño plisado, su escote de corazón y sus mangas cortas.

Ale robó miradas en Instagram con su look de vestido corto. Foto: Especial

Pero la también hija de Biby Gaytán ha demostrado desde hace varios meses que es una amante de la moda, y desde España, lugar donde reside actualmente, comparte una gran cantidad de fotos y videos en los que muestra sus mejores looks, atuendos con los que impone moda y da cátedra de estilo a sus 22 años.

Así la hemos podido ver luciendo vestidos en color oscuro con estampado de pequeñas flores, un look que ha combinado con sandalias de piso y tenis, dándoles así un estilo juvenil y moderno, y al mismo tiempo muy chic.