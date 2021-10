Laura León lanzaría su línea de juguetes para adultos ¡Suavecito! | VIDEO

Laura León ha revelado que se ha sentido mejor que nunca con su sexualidad, razón por la que podría lanzar su negocio en la industria de mundo erótico y juguetes para adultos.

Fue durante una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión que la cantante confesó si lanzaría próximamente su línea de juguetes sexuales, donde se especula que la intérprete de "Suavecito" ya tiene varios modelos para iniciar su negocio.

La también llamada "Tesorito" fue cuestionada sobre qué juguetes le gustaría incluir a la actriz, a lo que respondió; "Cosas chiquitas", dijo entre risas, y a modo de doble sentido dijo que "para cosas grandes tenían a estos chicos", refiriéndose a lso jóvenes reporteros.

Además, ya entrados en confianza, la también intérprete de "Yo no soy abusadora", confesó si ha hecho uso de estos juguetes;

"No, pues eso eso no, se dice el pecado, no el pecador, ¿qué pasó?...", confesó.

Además, agregó que hoy en día se levanta contenta y agradece a Dios de su felicidad y de poder tener a su familia. Además, pidió agradecer mucho a los que quedan en vida.

Asimismo, la actriz de telenovelas se dijo muy versátil en la intimidad, aunque no para las cosas que son más rudas y al ser cuestionada sobre si también estaría dispuesta a recibir "latigazos", así respondió;

Finalmente, Laura León reaccionó a una de las reporteras que le mostró un video donde estaba comprando ropa en rebajas en Estados Unidos y así contestó;

"A mi me vale M%d&..., hijita, yo me compro ropa donde yo quiera... A mi no me interesa, yo voy a donde yo quiera, me voy a la Lagunilla, a Tepito, tengo a todos mi cuates", sentenció la actriz.