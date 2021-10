La verdad detrás del zafarrancho que desató la furia de Aracely Arámbula: "Sus hijos tienen un miedo terrible"

Aracely Arámbula se ha posicionado en el centro de los reflectores, luego de que este fin de semana trascendió un video en donde se muestra el momento justo cuando la famosa intentaba cubrir el rostro de uno de sus hijos al mismo tiempo que los reporteros buscaban obtener alguna declaración.

Luego de que varios periodistas señalaran a la expareja de Luis Miguel de haber agredido a uno de los camarógrafos, ahora ha causado conmoción dentro del gremio del espectáculo que ha sido la defensa de Arámbula la que ahora ha salido a emitir su postura al respecto, luego de que "La chule" se manifestara sumamente molesta debido a que abrieron la puerta del vehículo en el que ella viajaba con sus hijos.

En el clip difundido en redes sociales se aprecia el momento en el que una puerta del carro en que viajaba la famosa y sus hijos es abierta, además de que se logra apreciar que la actriz cubrió a sus hijos de la prensa en Los Ángeles, momento incómodo que ha definido como un “hostigamiento fuera de todo pudor", esto a través de un comunicado legal.

El boletín fue difundido a través del programa "Ventaneando", en donde Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, aseguró que su representada se encuentra muy molesta por lo sucedido, pero no confirmó si esto implicará algún tipo de acción legal contra los periodistas presuntamente involucrados,

"El hecho de que Aracely y sus hijos estén en un lugar público, no significa que es un lugar en que los reporteros puedan hacer cualquier actividad, la madre o el padre a pesar de ser profesionales dedicados a la comunicación no implica que tengan hijos que sean figuras públicas", dijo el abogado a Ventaneando.

El video del zafarrancho protagonizado por Aracely Arámbula y diversos medios fue difundido en diferentes redes sociales y de inmediato se dividieron opiniones pues mientras algunos defendieron a los periodistas y aseguraron que solamente estaban haciendo su trabajo, otros señalaron que se trató de un auténtico caso de acoso.

Sin embargo, al respecto Nelssie Carrillo, la reportera involucrada, dio su propia versión de lo ocurrido, y fue durante el programa "Ventaneando" que se deslindó como agresora.

“Yo no entendía el por qué la señora no quería hablar, cuando ella ya salió, nosotros nos acercamos, y vimos a Aracely y que estaban sus hijos, pero nunca pensé que eran los niños, y le digo al camarógrafo ‘mira, son los hijos de Luis Miguel, y ya entendí’, en eso viene Aracely muy nerviosa, me dijo ‘¿de dónde son ustedes? y en eso llega su guarura, vino y le arrebató el celular y empezó a meterse a su bandeja de videos y le empezó a borrar todos los videos que él había grabado”, señaló.