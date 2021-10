Andrés García y Anel Noreña ¿eran AMANTES antes de José José? El actor rompe el silencio

Andrés García hizo un confesión sobre su relación sentimental que tuvo con Anel Noreña quien sería esposa de José José. El histrión dijo que fue él quien presentó a la futura pareja a petición de Anel a pesar de que mantenía una relación con Andrés García quien no se negó a hacerlo.

El actor contó que según con las reglas que tenía en sus relaciones sentimentales, accedió a que Anel conociera al naciente “Príncipe de la canción”, ya que cuando cada quien estaba fuera de la casa, podían hacer y estar con las personas que quisieran sin la necesidad de rendir cuentas el uno al otro.

“En mis relaciones no estoy de acuerdo en mantener perseguida y vigilada a la mujer sobre qué hace y a dónde va. Cuando salgas de aquí de la casa, lo que hagas es cosa tuya, cuando yo salga también lo que yo haga es cosa mía”, dijo el actor del cine de ficheras.

"Tú tienes cientos de mujeres, pero yo quiero un hombre"

Anel era una muchacha muy guapa y encantadora que siempre estaba contenta, narró García. Recordó que el día cuando José José llegó a Acapulco donde Andrés vivía, Anel Noroña no dudó en pedir conocer al cantante que empezaba a ser reconocido por su envolvente y peculiar voz cuando Andrés García ya era un reconocido actor.

“Mira papacito, tú tienes cientos de mujeres, y la paso muy bien contigo, pero yo quiero un hombre. Ayúdame”, dijo el actor que fue la petición que le hizo Anel Noroña quien agregó:

“Yo quisiera que me presentaras a un amigo tuyo que me interesa y que yo sé que lo voy a agarrar y que me voy a casar con él”, agregó Andrés García parafraseando a Noreña. ¿Quién es de mis amigos es? preguntó el actor, es “José José” respondió la mujer.

En ese entonces, Andrés mencionó que el cantante apenas despuntaba en su carrera. “Con tal de que seas feliz, yo te lo presento”, dijo García a Anel. Tiempo después Anel se casaría con él, pero se divorciarían.

Tras la separación con el cantante de “Ya lo pasado pasado”, el protagonista del cine de ficheras dijo que Anel lo volvió a buscar “Yo quiero que me vuelvas a acercar con José porque yo sé que vuelvo a amarrar la relación”.

Aquí puedes ver las revelaciones completas de Andrés García sobre Anel Noreña y José José:

SEGUIR LEYENDO:

Así reaccionó Anel Noreña, exesposa de José José, a la presunta infidelidad de Sara Salazar: VIDEO

José Joel, ACUSADO de lucrar con la muerte del Príncipe de la Canción por ESTAS razones

RMG