José José: Últimos días para ver exposición del Príncipe de la Canción en CDMX

Para celebrar el segundo aniversario luctuoso de José José, su hija Marysol Sosa montó la exposición “Tesoros”, una muestra que reúne más de 200 piezas musicales del cantante y con la que espera regresar el próximo año con una colección más amplia para consentir a los fans de su papá.

La muestra fue inaugurada a principios de septiembre y concluirá el próximo 7 de octubre en la galería Casa Milán y ha tenido buen aforo, sobre todo los fines de semana, incluso la cantante asistió los fines de semana para también charlar con algunos seguidores de José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del intérprete.

“Ha sido muy hermoso, la gente me cuenta qué tan importantes han sido las canciones de mi padre en sus vidas, muchos tienen discos autografiados y vienen de varias partes del país a recordarlo. Hasta turistas de otros países entran a la galería, lo que es una muestra más de que la música no tiene formenteras, mi papá fue un cantante reconocido en muchas partes”, agregó.

A dos años de la muerte de José José, Marysol quiere saber exactamente qué fue lo que pasó con el cantante, por qué su media hermana Sara Sosa Salazar se lo llevó a Estados Unidos estando bien y no volvieron a saber de él, hasta que les avisaron de su fallecimiento.

“Estoy agradecida de que todo sigue en pie, mucha gente me dice que cómo aguanto, pero debemos seguir adelante, no sé en cuánto tiempo se arregle, pero al día de hoy seguimos en ello, me siento responsable de dar la respuesta al público de saber qué fue lo que pasó. Ahora se habla de la herencia, pero yo lo que quiero saber es que fue de mi familiar, por qué me lo quitaron”, contó.