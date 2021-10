"No podré entrar a TV Azteca": El Capi Pérez, ¿fuera de VLA?; mensaje alerta a fans

El Capi Pérez, uno de los conductores favoritos de Venga La Alegría, compartió un mensaje en su cuenta en Twitter que no pasó desapercibido para nadie pues alertó sobre posibles cambios que podrían presentarse dentro del elenco del matutino y que lo involucran directamente a él.

Desde hace unos días se ha especulado que la producción del matutino tiene planeado importantes cambios en sus versiones de lunes a viernes y a de fines de semana, pues algunos de los conductores podrían perder su lugar dentro del elenco.

En ese sentido, El Capi Pérez lanzó un mensaje en el que aseguró que las cosas no marchan nada bien pues posiblemente la televisora del Ajusco le había impedido el acceso después de que ocurriera una junta en la que se hablaron sobre los nuevos proyectos que ocurrirán.

Hace unos días, la usuaria en Twitter, La Comadrita informó que los conductores de Venga La Alegría y Venga La Alegría Fin de Semana sostuvieron una reunión con altos ejecutivos de TV Azteca, en donde fueron notificados sobre los cambios que se presentarán.

En este sentido, la experta en temas del espectáculo confesó que los productores de la televisora del Ajusco le llamaron la atención a El Capi Pérez, al parecer, por las fuertes bromas que realiza contra sus compañeros u otros famosos.

Después de que se filtrara la información, fiel a su estilo, El Capi Pérez mandó un mensaje en el que aseguró que la junta "fue horrible" pues recibió un fuerte regaño que posiblemente le impida entrar el próximo lunes a las instalaciones de TV Azteca.

"Fue horrible esa junta. Me pusieron orejas de burro y me dejaron sin recreo. El lunes no podré entrar a TV Azteca si no llevo a mi mamá", escribió en redes sociales.