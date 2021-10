El día que Thalía incomodó a la televisión mexicana con un comentario sexual: VIDEO VIRAL

Thalía siempre ha sido una celebridad polémica, pues suele dar entrevistas muy raras o decir cosas que ponen en jaque a los presentadores que la cuestionan, además, siempre se está hablando de ella por las locuras que hace en sus redes sociales. En esta ocasión se volvió viral, pero por una entrevista que le hicieron hace muchísimos años atrás, en la cual sorprendió a todos por ¡quererle ver los genitales a un cachorro!

Aunque no está claro quién la entrevistó o de qué hablaba antes, en el clip que se ha compartido bastante en redes sociales, como TikTok e Instagram, Thalía comienza a decir: “Cuando mi mamá me compraba barbies, yo las desvestía” y el público estalla en risas, pero después se ve cómo juega con un cachorrito que tiene en las manos y de la nada dice “a ver su pilín” y las carcajadas se hicieron sonar.

No fue la única ni la última vez que Thalía dice cosas con insinuaciones sexuales en televisión, pues tanto en entrevistas, como en conciertos y eventos las dice, por lo que todos ya saben cómo es y sólo se ríen.

¿Por qué Thalía se alejó de la actuación?

Thalia también es cantante y es una de las artistas latinas más escuchadas en todo el mundo, pero hay quienes todavía la recuerdan como la protagonista de importantes telenovelas mexicanas como “María Mercedes”, “Marimar” y “María la del Barrio”, producciones que le hicieron ver crecer su lista de fans.

Recientemente la intérprete de 50 años reveló las razones por que ha preferido enfocarse en su carrera como cantante. "Llevo mucho tiempo sin actuar, estoy esperando un guión que me haga sentir 'Vaya, este es el personaje que quiero'. Todavía no ha ocurrido, quiero ver si me convencen", declaró.

SEGUIR LEYENDO...

Parodiaron a Martha Higareda por "exagerar" en el podcast de Yordi Rosado: VIDEO

msb