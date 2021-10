DC FanDome 2021 desata ola de MEMES de los personajes más icónicos

El evento más esperado del Universo DC por fin llegó con decenas de sorpresas para los seguidores de Detective Comics (DC), quienes aprovecharon para entrar en el juego de las comparaciones, las teorías sobre los avances de cintas que están elevando el ‘hype’, como The Flash, Black Adam, Shazam y desde luego The Batman.

Sin embargo, a la par de la conversación en redes sociales, también se produjo una ola de memes, a propósito de la llegada de las nuevas películas del Universo DC y de algunos detalles por demás graciosos como la aparición de Allison Mack desde la cárcel para festejar junto con sus compañeros de la serie mítica de los 90, ‘Smalville’, que este año cumple 20 desde que se estrenó.

Desde luego la imagen de Mack es totalmente falsa, recordemos que la actriz que le dio vida a Chloe Sullivan, aparecía en la serie como amiga de Clark Kent (Tom Welling) y de Lana Lang (Kristin Kreuk), sin embargo, actualmente se encuentra recluida en un penal de los Estados Unidos por reclutar mujeres para la secta Nxivm, liderada por Keith Raniere.

La actriz admitió su culpabilidad y fue condenada a tres años de prisión, de acuerdo con sus propias palabras, haber cometido ese delito lo denominó como

“El peor error de mi vida”

Bueno, pues ni tardos ni perezosos, los ‘creativos’ en el área de los memes, armaron un fotomontaje con el rostro de Allison desde la cárcel y lo difundieron a través de redes sociales, junto con las imágenes de sus compañeros de la serie.

Pattinson y Miller se roban la atención

Pero no fue sólo ella la protagonista de la tarde, también Robert Pattinson y Ezra Miller fueron objeto de múltiples memes por sus apariciones como protagonistas en las más esperadas cintas de DC del próximo año, The Batman y The Flash, en las que ambos son protagonistas.

Especialmente Pattinson se robó los reflectores por los ‘chispazos’ que mostró en el segundo avance de The Batman, sin duda, el actor siempre es motivo de polémica, al igual que Ezra Miller y su nuevo atuendo en The Flash y también ‘La Roca’, Dwayne Johnson por su reciente debut en el universo DC como el villano Black Adam.

Cabe destacar que el evento fue todo un éxito en redes sociales, la conversación sobre las películas, series, cómics y videojuegos presentados, continúan siendo tendencia a pesar de que DC FanDome ya culminó desde hace varias horas.

