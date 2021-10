Luis Miguel y yo "no somos amigos": Lucero se sincera y revela porqué no se habla con "El Sol"

Lucero reveló que lleva más de dos décadas sin ver en persona a Luis Miguel además que aseguró de forma contundente que el famoso cantante y ella no son amigos, esto luego que fuera entrevistada cuando se prepara para tomar un vuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México, en compañía de su novio, el empresario mexicano Michel Kuri.

Cuestionada sobre si cuando ambos eran adolescentes tuvieron algún romance, Lucero aclaró: "Estábamos tan chavos que eso fue más como haber sido amigos de trabajo, en su momento," en referencia a los diversos proyectos en los que trabajaron cuando los dos eran aún jóvenes, por lo que descartó completamente haber mantenido una relación con "El Sol".

Eso sí, la "novia de América" aprovechó para aclarar que Luis Miguel y ella no son amigos, como en muchas ocasiones se ha manejado en la prensa: "Yo siempre digo, no somos amigos, y no puedo decir 'somos íntimos' porque no nos vemos desde hace mil años años, pero siempre ha habido una relación muy bonita", aseguró.

¿Cuándo fue el último encuentro entre Luismi y Lucero?

Lucero también dio a conocer cuándo ocurrió el encuentro más reciente que tuvo con Luis Miguel: "Creo que nos reunimos una vez en Acapulco cuando José Manuel tenía seis meses de edad, era un bebé. José Manuel va a cumplir veinte. Tengo veinte años de no ver a Luis Miguel.

Al ser cuestionada sobre si deseaba enviar algún mensaje al "Sol de México", en ocasión de los 15 años de su hijo, Lucero fue contundente al declarar que prefería no opinar porque "esa no es mi vida". De lo que sí habló la cantante fue de lo feliz que se encuentra al lado de su novio, Michel Kuri, con quien lleva una relación de más de 8 años.

"Yo creo que el amor es un gran regalo para el ser humano, te da alegría, te da ilusión, te da bienestar," aseguró Lucero, quien en todo momento se mostró sonriente y plena con la relación que mantiene con el empresario. De esta manera, la jueza de "El Retador" emprendió su viaje junto al amor de su vida y dejó claro que su vida en estos momentos no podría estar más plena.