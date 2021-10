Mijares no pudo separar a Lucero y Michel Kuri; FOTO demuestra que siguen juntos y enamorados

Lucero y Mijares están en el ojo del huracán, pues los exesposos han dado mucho de qué hablar desde que comparten escena en el reality show de Televisa "El retador", pues se les ha visto demasiado cariñosos, lo que desató rumores de si aún existe amor entre ellos.

La pareja de famosos cantantes hizo realidad el sueño de muchos de sus fans al volver a estar juntos y mostrar que pese al divorcio se llevan de maravilla, pues parece que no hubiera rencor entre ellos y sí mucho amor, pues se llevan de maravilla, y no es para menos, pues tienen dos hijos juntos: José Manuel y Lucerito.

Sus fans querían verlos juntos de nuevo. Foto: Instagram

Mijares no pudo separar a Lucero y Michelle Kuri

Está situación derivó en que se dijera en algunos medios de espectáculos que habían decidido darse una nueva oportunidad en el amor y que la intérprete de éxitos como "Electricidad" había dejado a su novio, el magnate Michel Kuri.

Sin embargo todo eso no ha sido más que un rumor y aunque Mijares y Lucero están juntos por un proyecto laboral, no tiene nada de qué preocuparse el sobrino de Carlos Slim, ya que la cantante está más que feliz con el y no tiene planes de relacionarse nuevamente de manera sentimental con el padre de sus hijos.

Compartieron días con sus amistades. Foto: Instagram

A través de Instagram circularon fotografías de las recientes vacaciones de la pareja que evidencian los rumores de sus ruptura eran totalmente falsos, pues se les nota muy enamorados y felices de compartir su vida en ésta etapa, pues hay que destacar que aunque no tiene planes de boda ya llevan años de noviazgo.

Lucero ha dicho en varias entrevistas que no quiere casarse con el sobrino del hombre más rico del México y que así está bien, siendo una "novia eterna", pues prefiere disfrutar el ahora y gozar las mieles del amor junto al empresario quien, a pesar de tener una relación con la cantante permanece como una figura reservada y la deja brillar a ella.

Lucero disfruta las mieles del amor. Foto: Instagram

dzd