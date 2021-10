BTS: Esta es la historia de amor favorita de RM, llorarás con este libro

¿Cuáles son las series y películas favoritas de BTS? Los idols coreanos han compartido con sus fans algunas de las cosas que disfrutan en su tiempo libre, desde animes, videojuegos, el cine, la TV, libros y música. RM mostró su lado romántico con esta recomendación literaria que te hará llorar.

Aunque el rapero suele ser el más serio y maduro de todos, tiene un lado sensible. RM va a muchos museos, exposiciones de arte y lee mucho, no por nada su coeficiente intelectual es de 148 puntos.

Aunque actualmente está soltero, ha despertado rumores de estar casado y hasta tener un hijo, también ha disfrutado de las mejores historias de romance, como "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos", pero este es uno de sus libros favoritos y de los más tristes.

RM es fan de la historia de amor más triste

No es un secreto para las fans que RM es muy inteligente, disfruta del arte y es un gran fan de los libros. En varias ocasiones el líder del grupo ha recomendado sus historias favoritas, además ha adaptado algunas obras literarias en los videos musicales de BTS.

El rapero también ha mostrado su lado romántico con una de sus lecturas y película favoritas, pero esta recomendación de Namjoon te hará llorar. Lanzado en 2012, el libro "Yo antes de ti" se convirtió en una de las novelas de romance más populares y cuatro años después se realizó la adaptación al cine.

También conocido como "Me Before You" de la autora Jojo Moyes, retrata la vida de Will Traynor, un joven empresario exitoso que queda tetrapléjico tras accidentarse en su moto y que no tiene más ganas de vivir.

Por otro lado está Louise Clark, una joven que se queda sin trabajo, ya no quiere a su novio y siempre sigue una rutina en su vida. Su suerte cambia cuando es contratada para cuidar al joven Will, pero ambos no estaban preparados para una lección de vida y amor que hará llora a más de uno. También se encuentra la película, que es mucho más emotiva por si quieres disfrutar de ambas versiones.

