Anahí rompe el silencio y confiesa la RAZÓN por el que sigue alejada de RBD y los escenarios | VIDEO

A través de una conversación con Mar Saura en YouTube, Anahí, rompió el silencio y reveló la poderosa razón por la que se mantiene lejos de los escenarios y el medio artístico.

Recordemos que la agrupación musical mejor conocida como "Rebelde", estuvo conformada por Anahí, Dulce María, Maité, Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, quienes fueron los artífices de éxitos como "Ser o parecer", "Enséñame", "Inalcanzable", "Ese corazón" o "Sólo quédate en silencio".

Anahí ha estado lejos de los escenarios. Foto: Especial / Agencia México

Pese a que sus seguidores y fanáticos desean que la a exintegrante de RBD regrese a los escenarios, la artista explicó las razones que la hacen negarse a esta petición.

Anahí abrió su canal de YouTube. Foto: Agencia México

Asimismo, la intérprete de "Sálvame", confesó que tuvo que acudir con especialistas en salud mental y recurrir a su fe para poder sentirse mejor mientras triunfaba con la banda RBD

Además, admitió que no la estaba pasando nada bien, y la actriz que protagonizó a Mia Colucci, narró que en ese instante no era la mejor person y sin querer dañó a la gente que estaba a su alrededor.

“Es justo antes de yo tomar esta decisión, yo creo que estaba pasando por uno de los momentos más feos de mi vida, pero no solamente de afuera hacia dentro lo que me pasaba, no, ¡también yo estaba muy mal!, yo estaba en un momento en el cual estaba como enojada con la vida, como con esa cosa y como con un caparazón siempre, estaba a la defensiva, me porté mal con personas que no lo merecían, no era yo”, confesó