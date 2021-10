Yanet García aparece en la portada de la primera edición de Penthouse México: FOTO

A pesar de que ya no ofrece las condiciones del tiempo en cadena nacional, Yanet García siempre será la chica del clima en el corazón de todos aquellos que disfrutaron de su aparición televisión, pues además de sus conocimientos, tiene una personalidad que atrapó a todo aquel que la conoció, sumado a sus múltiples outfits que tanto llamaron la atención.

Ahora, ella se encuentra en Estados Unidos, feliz, haciendo lo que más le gusta: es una gurú del mundo fitness y hasta le entró al OnlyFans, donde es todo un éxito. Sin embargo, ahora dio un salto enorme al convertirse en la portada de la revista para caballeros Penthouse.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la modelo compartió la imagen y aseguró que se encuentra muy feliz y emocionada por aparecer en la primera edición de la revista en México. Incluso, se atrevió a lanzarle un mensaje a su yo del pasado, quien no dejó de luchar por sus sueños.

"Hoy le digo a esa Yanet del pasado que sí se puede, que me siento orgullosa de que no haya parado de luchar por sus sueños a pesar de que tantas personas no creyeron en ella, a pesar de que tantas puertas se le cerraron y casi se rendía".

Yanet García dijo sentirse orgullosa de todos sus logros (Foto: @iamyanetgarcia)

Yanet García amenaza en ir por más

La originaria de Monterrey aseguró que esto prácticamente es el principio de grandes cosas, pues ha trabajado mucho de manera externa, pero en especial de forma interna y de manera profunda, lo cual ha valido la pena. Asimismo, les recordó a sus seguidores que es importante que crean en ellos mismos y sean valientes sin importar lo que los demás digan.

"Hoy le digo que esto apenas comienza y que todo el trabajo externo pero sobre todo interno tan profundo ha valido la pena. Es importante creer en ti mismo con todas tus fuerzas y ser valiente para ir por eso que tu corazón anhela sin importar lo que digan o piensen los demás."

Por otro lado mencionó que se atrevió a romper con los estereotipos, pues una mujer no necesita quitarse la ropa para ser sensual y puede hacer todo lo que se proponga, "no hay límites", aseguró.

"Solo tú sabes quien eres, no permitas que nada ni nadie te defina. He sido fuerte y me he atrevido a romper con los estereotipos. Una mujer no necesita desnudarse para ser sensual, una mujer puede ser todo lo que ella quiera, no hay límites".

En la publicación, Yanet García abrió su corazón (Foto: @iamyanetgarcia)

¿Qué dijo sobre la publicación?

Sobre la publicación, Yanet mencionó sus proyectos en el séptimo arte y su preparación health coach, así como todo sobre su nueva vida en Nueva York, Estados Unidos.

"En esta edición les abro mi corazón y les platico todo sobre mis próximos proyectos en el cine, mi preparación como Health Coach y mi nueva vida en New York. Recuerda que todo lo puedes lograr cuando pones tu corazón y dedicación en todo lo qué haces".

