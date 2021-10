Vicente Fernández: Así fue el día que “El Charro de Huentitán” se ganó el odio de la comunidad LGBT+

Vicente Fernández es uno de los personajes más queridos de la música mexicana, incluso, es considerado por muchos como una auténtica leyenda viviente, sin embargo, su amplia y exitosa carrera también se ha visto manchada por una gran cantidad de escándalos de todo tipo y hoy recordamos uno de los más sonados de los últimos años, con el cual, se ganó el odio de toda la comunidad LGBT+ y generó una gran controversia.

Fue en el año de 2019 cuando durante una entrevista para el programa de Grupo Imagen llamado “De Primera Mano”, Vicente Fernández hablo sobre su estado de salud y luego de señalar que había conseguido bajar 30 kilos de peso, el cantante recordó que su alejamiento de los escenarios en 2012 se originó debido a que le detectaron un pequeño tumor cancerígeno en el hígado, por lo que era necesario realizarle un trasplante de inmediato.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey’, ni sé si era homosexual o drogadicto”, comentó el intérprete de “Por tu maldito amor”, quien, a su vez, aseguró que luego de negarse rotundamente al trasplante de hígado, se retiró del hospital por su propio pie para ser intervenido en otro lugar.

“No me querían dejar salir, me dijeron: ‘es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo’, me vestí, ya me iba a salir y me dicen ‘por favor, Don Vicente, váyase en la silla de ruedas porque si algo le pasa nos cierran el hospital’, me subí a la silla y llegando a la camioneta, me fui”, recordó el "Charro de Huentitán".

Por último, “Chente” recordó que finalmente pudo operarse del hígado en otro hospital y señaló que todo salió muy bien debido a que la cirugía fue realizada por un robot, por lo que pudo sobrevivir para contar la historia, sin embargo, cometió un error al asegurar que se había negado al trasplante por no saber si era de un homosexual o de un drogadicto por lo que se ganó el odio de la comunidad LGTB+, quienes calificaron al artista como un promotor del machismo, incluso, se inició una campaña en su contra por su comentario discriminatorio.

Cabe mencionar que meses después de su desafortunado comentario, Vicente Fernández ofreció disculpas por sus palabras, además, aseguró que tiene muchos amigos gays y que se siente orgulloso de la comunidad LGBT+ porque “al fin y al cabo todos somos humanos”, mencionó, sin embargo, sus palabras no fueron suficientes y la comunidad LGBT+ le siguió guardando rencor al ídolo de multitudes.

Salud actual de Vicente Fernández

Como bien se sabe, Vicente Fernández se encuentra internado en un hospital de Guadalajara desde hace un par de meses debido a que sufrió una caída en su rancho “Los Tres Potrillos”, sin embargo, dicho accidente ha tenido complicaciones pues debido a su edad y otros factores, por lo que su recuperación ha sido muy lenta.

En el último comunicado de la familia Fernández sobre la salud del “Charro de Huentitán” se aseguró que se mantiene estable dentro de la gravedad y detallaron que tiene cuidados especializados como respiración artificial, además, descartaron los rumores en los que se aseguraba que el cantante había sufrido muerte cerebral.