Verónica Toussaint: Esta fue la película por la que ganó un Premio Ariel

En los últimos días el nombre de Verónica Toussaint ha aparecido en diferentes medios debido a que anunció que enfrenta una lucha contra el cáncer de mamá, por lo que además de compartir su experiencia con esta enfermedad ha promovido diversas acciones de prevención y detección oportuna de esta enfermedad, por lo que mucha gente se ha interesado en conocer un poco más acerca de la conductora por lo que hoy te contamos algunos aspectos poco conocidos de su carrera y te diremos cuál fue la película por la que se hizo acreedora a un Premio Ariel.

Verónica Toussaint nació el 15 de marzo de 1976 en la Ciudad de México y pese a que hay poca información sobre su infancia, en diferentes ocasiones ha revelado que mostró un interés natural por las artes escénicas, sin embargo, ha comentado que sus padres estaban interesados en que realizará una carrera “más normal”, por ello decidió estudiar la licenciatura en Comunicación en la Universidad Anáhuac.

Posteriormente, Verónica Toussaint decidió iniciar su formación como actriz y se sabe que ha tomado todo tipo de cursos como de canto, actuación, improvisación, locución y poesía, por lo que es considerada una artista completa.

La carrera de Verónica Toussaint como actriz es muy variada pues nunca se ha encasillado en cierto tipo de personajes que le favorezcan, su primera telenovela que hizo fue “Cara o Cruz” (2001) y posteriormente participó en otras producciones como “Amarte es mi pecado” (2004) y en series como “Trece miedos”, “La doble vida”, “Hermanos y detectives” y “Capadocia”.

Verónica Toussaint cuenta con una amplia trayectoria artística. Foto: Especial

Además, también cuenta con una prominente carrera como conductora de radio y televisión pues ha participado en todo tipo de programas, donde también ha tenido la oportunidad de mostrar su talento como guionista, “Sexo entre cuatro”, “Quién dijo yo”, “Miembros al aire”, diversos programas de yoga y actualmente participa en “¡Qué Chulada!”, programa donde reveló que padecía cáncer de mama.

Asimismo, Verónica Toussaint ha participado en diferentes puestas en escena a lo largo de su carrera, además, se ha presentado de forma exitosa en shows de standup, incluso, fue juez en “Duelo de comediantes” de Comedy Central, donde también participó en el programa “La Culpa es de la Malinche” y por si fuera poco ha participado en diferentes proyectos con José Ramón San Cristóbal “El Estaca” y Eduardo Videgaray como en “La Corneta” donde es conductora suplente.

Cabe mencionar que, Verónica Toussaint también ha publicado un par de libros de poesía y también se presume como médico de la risa pues habitualmente visita hospitales, especialmente de niños, para brindarle un momento de felicidad a los menores que luchan contra alguna enfermedad.

Verónica Toussaint y su Premio Ariel

A lo largo de su carrera, Verónica Toussaint ha participado en diversas producciones cinematográficas, sin embargo, fue en 2017 cuando participó en la película en la que demostró todo su talento histriónico que la llevó a ganar un Premio Ariel en la categoría "Mejor Coactuación Femenina", por su participación en la película llamada “Oso Polar” (2017), la cual, estuvo escrita y dirigida por Marcelo Tobar.

“Oso Polar” cuenta la historia de tres amigos de la infancia que se reúnen después de muchos años de no verse para asistir a una fiesta de excompañeros, sin embargo, al reunirse se dan cuenta de que ya no son los mismos pues cargan con situaciones que la vida les ha puesto como divorcios, desempleo, adicciones, etc, además, poco a poco van descubriendo el daño que se hicieron durante la infancia a través de actitudes que en su momento, consideraron divertidas, por lo que el rencor de cada uno de los personajes va saliendo a flote conforme avanza la historia.

Esta película es protagonizada por Humberto Busto (Heriberto), Cristian Magaloni (Trujillo) y Verónica Toussaint, quien le dio vida al personaje de Flor, una mujer alcohólica con una personalidad un tanto déspota y demandante que lucha contra sus propios vicios. Cabe mencionar que una peculiaridad de esta película es que fue grabada en su totalidad con teléfonos celulares por lo que esta técnica resultó muy novedosa.