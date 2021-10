La excondutora de Televisa, Veronica Toussaint revela que padece grave enfermedad: "Tengo cáncer" | VIDEO

Triste noticia fue la que dio la actriz y conductora Verónica Toussaint, quien reveló que desde hace unos días le fue detectado cáncer de mama, el anunció lo llevó a cabo durante su participación en el programa Qué Chulada de Imagen TV.

Verónica dejó anonadados a los conductores y a los televidentes al abrir su corazón y compartir su situación médica, pues con motivo del mes de octubre (mes rosa) para concientizar sobre la prevención y detección a tiempo de la enfermedad, decidió hablar desde su propia experiencia.

La famosa ahora forma parte del elenco de Imagen Tv, pero estuvo durante 16 años en Televisa, ahora es parte de las conductoras de planta de Qué Chulada desde el 2020, durante su plática Toussaint no aguantó el llanto y dijo:

“Nadie te prepara cuando te dicen: Tienes cáncer. Esta vez, me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo con ustedes en este foro con mis 'chuladas'".

También explicó que ya está sometida a un tratamiento, pues cuando que se enteró de su diagnóstico se puso en manos de los especialistas que la ayudarán a salir adelante y vencer este padecimiento.

"Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para los que me rodean y me quieren cerquita, pero confío en la ciencia y tratamientos que desde hace unas semanas ya me estoy haciendo para que este periodo pase pronto y de la mejor manera".

¡Qué chulada!

El programa en el que participa es un espacio de diálogo en el que las conductoras se atreven a hablar de todo, sin tapujos y abordando los hot topics del momento. En la conducción están Verónica Toussaint, Marta Guzmán y Mariana H como titulares, acompañadas por Mónica Noguera, Luz María Zetina y Paulina Mercado, quienes se alternarán.