Adele revela que nuevo disco es sobre "su etapa más oscura"; da fecha de estreno

Adele confirmó a través de sus redes sociales que publicará “30”, su nuevo disco, el próximo 19 de noviembre, luego de varios amagos y rumores, la artista británica ha puesto por fin fecha a la continuación de 25 (2017), que verá la luz a través de Columbia. Este material será su cuarto trabajo y su primer adelanto, un single titulado Easy On Me, se podrá escuchar a partir del próximo 15 de octubre. Por ahora no hay portada o tracklist del LP, así que aún habrá que esperar.

Acompañada de la publicación venía una carta que decía:

Acompañada de la publicación venía una carta que decía: “Ciertamente no estaba ni cerca de donde esperaba estar cuando lo empecé, casi hace 3 años. En realidad, todo lo contrario. Confío en la rutina y la coherencia para sentirme segura, siempre lo he hecho. Y, sin embargo, allí estaba yo a sabiendas, incluso de buena gana, lanzándome a un laberinto de desorden absoluto y confusión interior.

"A lo largo del camino, he aprendido muchas verdades hogareñas sobre mí misma. Me he desprendido de muchas capas, pero también me envolví en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y sanas con las que liderar, y siento que por fin he encontrado mi sentimiento de nuevo. Me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquila en mi vida. Y por eso, estoy lista para sacar finalmente este álbum.

“Ha sido mi oportunidad o mi muerte durante el periodo más turbulento de mi vida. Cuando lo estaba escribiendo, fue mi amigo quien vino con una botella de vino y comida para llevar para animarme. Mi amiga sabia que siempre da los mejores consejos, dijo: ‘Es tu vuelta de Saturno nena, sólo se vive una vez’. La amiga que se quedaba despierta toda la noche y se limitaba a cogerme la mano mientras yo sollozaba sin saber por qué. La amiga que me recogía y me llevaba a un lugar al que yo decía que no quería ir, pero que sólo quería sacarme de casa para tomar un poco de vitamina D. Esa amiga que se colaba y dejaba una revista con una mascarilla y unas sales de baño para hacerme sentir querida, al tiempo que me recordaba inadvertidamente no sólo qué mes era en realidad, sino que probablemente debería tener algo de autocuidado.

"Y luego esa amiga que, sin importar lo que pasara, se fijaba en mí aunque yo había dejado de hacerlo porque me había consumido mi propio dolor. Desde entonces he reconstruido mi casa y mi corazón con mucho esfuerzo y este álbum lo narra. El hogar está donde está el corazón X"

Adele ha contado su dolor y cautivado a miles

Adele alcanzó el éxito mundial con su segundo proyecto “21”, con "Rolling in the Deep", "Someone Like You" y "Set Fire to the Rain". En los Grammy de 2011 ganó a mejor Álbum, Disco y Canción del Año. Repitió la hazaña con “25”, que recogió los mismos Grammy y que obtuvo el marco de ventas de debut más grande de la historia de los Estados Unidos.

Adele había estado insinuando un nuevo álbum durante más de un año, pero parece que la pandemia de Covid-19 retrasó su calendario. En una boda en febrero de 2020, la poderosa vocalista dijo a los invitados que su nuevo álbum caería en septiembre de ese año, pero las cosas cambiaron cuando el mundo entró en cuarentena.

msb