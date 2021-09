Adele presume su nueva figura y PERREA en una boda; ¡hasta se quitó los tacones! | VIDEO

El pasado fin de semana, Adele acudió a la boda del basquetbolista Anthony Davis, estrella de Los Angeles Lakers. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es un video recientemente difundido en el que la cantante de 33 años perrea durante la fiesta.

Además de hacer oficial su relación con el agente deportivo Rich Paul, con quien asistió a la boda, la artista presumió su nueva figura luciendo un espectacular vestido escotado de noche en color negro con mangas abombadas blancas.

Así lució la cantante en la boda. Foto: IG/adele

Adele perreando en la boda

En un video que le ha dado la vuelta al mundo se observa a Adele bailando un ritmo completamente latino. Al ritmo de la canción "El Motorcito" de Lirico En La Casa, la exitosa compositora sonríe y se divierte perreando.

Destaca que en el audiovisual, Dito Beranrd, el DJ encargado de animar la fiesta, se acerca a ella para que saque sus mejores pasos de baile. Adele luce completamente descalza, pues a priori se había quitado los tacones. Además, se aprecia cómo en ningún momento suelta una copa de champagne.

Adele y su novio, Rich Paul

A la boda, la cantautora de temas como "Rolling in the Deep" y "Someone Like You" lució un elegante vestido negro con mangas abombadas de la marca Schiaperelli. Mientras que su actual pareja, Rich Paul, portó una camisa blanca y encima un blazer de terciopelo negro.

Su novio es considerado uno de los agentes más poderosos de la NBA, la liga de baloncesto profesional de Estados Unidos. Rich Paul es el representante de grandes basquetbolistas, tales como LeBron James, Ben Simmons y el recién casado Anthony Davis.

Adele y su novio, Rich Paul. Foto: IG/adele