¡Preparen los pañuelos! Adele está de regreso con Easy On Me; FECHA estreno

¡Adele está de regreso! Así lo confirmó la cantante de 33 años, quien presentó este martes 5 de octubre un adelanto de su nuevo tema musical Easy On Me, el cual lanzará en la segunda mitad de este mes.

En el pequeño clip compartido en sus redes sociales, la intérprete de Someone Like You se encuentra conduciendo un automóvil en una carretera después de haber insertado un cassette en un reproductor con el nombre de la canción garabateado.

También, en la grabación en blanco y negro la compositora británica lució su característico delineado, sin embargo, no dejó ver en su totalidad su nueva imagen.

Las imágenes de su regreso a la música se han convertido en tendencia rápidamente y en menos de una hora de haberse publicado ya tiene más de 130 mil retweets, supera los más de 200 mil 'Me gusta' y 10 mil comentarios.

¿Cuándo es el estreno de Easy On Me de Adele?

Después de que el fin de semana aparecieran alrededor del mundo unos letreros con el número '30', los fans de Adele comenzaron a especular que estos anuncios marcaban el regreso de la cantante a los escenarios después de que se alejara en 2017.

El álbum debut de Adele, 19, fue lanzado en 2008, después, en 2011, reveló de 21 y, finalmente, en 2015, presentó 25. Es lógico que su próximo material discográfico siga la cronología de los títulos que la han llevado a ganar diferentes premios internacionales.

Fue la propia cantante británica quién en 2018 anunció que estaba trabajando en su cuarto álbum, por lo que el siguiente año reveló en su cuenta de Instagram algunas fotos en blanco y negro en el marco de su cumpleaños 31. "30 será un disco con baterías y bajos", concluyó el mensaje, dando a entender que su material estaba terminado. Sin embargo, la pandemia de Covid-19, el lanzamiento de '30' tuvo que ser retrasado.

El lanzamiento de Easy On Me será el próximo 15 de octubre por medio de YouTube y todos los reproductores de música. Los fans especulan que este el regreso de Adele estará llenó de emotividad, pues hace unos meses concluyó su divorcio con Simon Konecki, de quien estaba separada desde hace dos años.